被強制匡列後稱市府必須負責所有費用 李正皓：別鬧了台灣鯛

高雄市日前爆發「串門子餐廳」群聚感染事件。（高雄市政府提供）

2021/07/04 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未平息，然而有高雄市民向媒體投訴，聲稱5月底因「串門子餐廳」被市府強制匡列，扣除補助仍需自付近萬元，表示高雄市政府應該支付這些費用。政論名嘴李正皓昨日在臉書直言：「我認為這位陳情人不是乞丐，是刁民。」、「不要鬧了，台灣鯛。」

李正皓在臉書貼文指出，這名高雄市民投訴，因為被高雄市府強制匡列，所以必須去就醫、隔離等等，包括掛號費、計程車費、隔離旅館費用，扣除政府補助仍需支付9690元。這名市民更嗆：「我不是乞丐，但政府應該支付這些費用。」

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李正皓認為，這位陳情人不是乞丐，而是刁民，政府當然可以學國外佛系防疫，確診後進醫院診療費自付。李正皓指出，美國就診武肺的帳單包括化驗費、重症加護病房費、中級重度加護病房費，還有許多麻醉診療、醫療照護的費用等等，全部加起來的總金額高達285萬美元（約新台幣7950萬元）。

李正皓也諷刺地說：「當然，你也可以選擇醫療保險，美國最普通的一個月321美金（台幣將近一萬），這樣你的新冠肺炎看診費用就能一部分由保險支付，運氣好的話你僅需要負擔幾百萬台幣的醫療費喔。」

李正皓表示，在罵政府前想想健保費繳多少，稅又繳了多少，什麼都要政府出，政府的錢不是開水龍頭就會流出來，一方面享受低稅率和低健保費，另一方面什麼都要政府補助，「有這種事」？

李正皓針對此市民案例，則坦言：「今天如果不隔離你，讓疫情擴散，對別人生命、別人財產的損失，你賠？不要鬧了，台灣鯛。」

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