新任駐台大使積極促成 首屆「貝里斯–台灣學術會議」今登場

中美洲友邦貝里斯駐台大使館今舉辦首屆「貝里斯–台灣學術會議」，主題涵蓋農業解決方案、機械工程發展、醫療保健系統及教育系統等。圖為貝里斯駐台大使碧坎蒂致開幕詞。（翻攝自中美洲經貿辦事處會議直播）

2021/07/04 08:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕中美洲友邦貝里斯駐台大使館今舉辦首屆「貝里斯–台灣學術會議」，主題涵蓋農業解決方案、機械工程發展、醫療保健系統及教育系統等。貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）說，20餘年來獲台灣獎學金的貝里斯學生約5百人，此次會議是個媒介，貝里斯當前正需要基於實證的決策機制、政策及專業，兩國專業人士將透過此會亦就自身研究的實用性展開對話，不僅對學生有益，也有利於雙邊關係。

第一屆「貝里斯–台灣學術會議」（Belize-Taiwan Academic Conference 2021）今天登場，貝里斯教育部、我國外交部、國合會、中美洲經貿辦事處等單位協辦，貝里斯駐台大使碧坎蒂、外交部常次俞大㵢、國合會副秘書長李栢浡等人致開幕詞。

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會議邀集12位在台灣留學的貝里斯獎學金生，以線上會議方式發表研究學習成果，主題涵蓋女性領導政治、永續農業解決方案、國家身份認同、機械工程發展、醫療保健系統及教育系統等議題，目的是促進學術交流，推廣貝里斯台獎生學術成就，並宣揚雙方正面友好互動關係。

碧坎蒂今年4月抵台履新。碧坎蒂在開幕致詞中分享，籌畫此會議是受到在台灣貝里斯學生的啟發。她派任後與貝里斯留學生會面，身為貝里斯新任駐台大使、也是位專業教育工作者，學生們的分享立即引起她的興趣。學生們在研究及學習上投入大量時間精力，希望學成後能做更多事情，她聽了馬上建議籌辦一個學術研討會，不僅對學生有益，也將有利於雙邊關係。

碧坎蒂說，貝里斯及中華民國（台灣）1989年建交，兩國在雙邊關係上取得寶貴成就，其中台灣自1999年開始頒發獎學金給貝里斯學生，每年創造許多教育機會，至今受惠學生持續穩定增加，已累計約5百人，這個數字還不包括自費來台學習的學生。

碧坎蒂介紹，在台灣就讀的貝里斯學生相當多元，來自貝里斯各地。這些學生根據社區及自我設定的長程目標，決定各自要投入的專精領域，來台留學接觸不同的思維和做法，透過學術交流、對話等方式與台灣社會互動，他們因此受益，也貢獻於台灣社會。

碧坎蒂說，身為貝里斯人，也意識到自己必須齊心協力，確保母國也是貝里斯學生的受益者，這個想法促成了首屆貝台學術會議。碧坎蒂強調，會議是個媒介，可讓更多貝里斯大眾了解留學生的學習成果，兩國的學生、校友及教育工作者也將透過今日會議就自身研究的實用性展開對話，並為兩國創造更多文化交流的機會。貝里斯當前需要基於實證的決策機制、政策及專業，今日的會議正是聚焦人才、技能及培訓等領域。

碧坎蒂年輕時獲得美國阿爾巴尼州立大學的籃球獎學金，得以出國深造。爾後她在美國華府霍華德大學取得博士學位，並先後在美國及貝里斯高等學府執教。碧坎蒂並於2018年3月獲選為貝里斯市議員，積極投入社區、國家發展及女性賦權等重要議題，是貝里斯傑出的新生代女性。

中美洲友邦貝里斯駐台大使館今舉辦首屆「貝里斯–台灣學術會議」，主題涵蓋女性領導政治、國家身分認同、農業解決方案、機械工程發展、醫療保健系統及教育系統等，參與情形踴躍。（翻攝自中美洲經貿辦事處會議直播）

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