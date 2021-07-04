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    批柯讓基層士氣低落 醫療粉專：老是說是別人的問題

    台北市近期屢傳群聚感染疫情延燒，由醫護組成的臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」發文指出，台北市有最多資源，市長柯文哲又是重症加護專家，卻一直出狀況，再出來說是別人的問題，讓基層衛生局的人員，還有醫療人員士氣非常低落。（台北市政府提供）

    台北市近期屢傳群聚感染疫情延燒，由醫護組成的臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」發文指出，台北市有最多資源，市長柯文哲又是重症加護專家，卻一直出狀況，再出來說是別人的問題，讓基層衛生局的人員，還有醫療人員士氣非常低落。（台北市政府提供）

    2021/07/04 11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市近期屢傳群聚感染疫情延燒，由醫護組成的臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」發文指出，台北市有最多資源，市長柯文哲又是重症加護專家，卻一直出狀況，再出來說是別人的問題，讓基層衛生局的人員，還有醫療人員士氣非常低落。美的好朋友呼籲市長柯文哲可以不要再講出更多讓外界驚嚇的話，而是應該放手讓專家好好做事。

    「MedPartner 美的好朋友」昨在臉書發文指出，疫情發展至今，別的縣市也不是沒出包過，但美的好朋友質疑，有哪個縣市長每次都說是中央的問題？都是下屬的問題？都是教科書的問題？何況台北市有最多資源，柯文哲又是重症加護專家，很多基本到醫學生甚至是一般人都會懂的，他卻一直出狀況，再出來都說是別人的問題。到目前也沒看到有幾件事情他有出來說，是我個人的決策問題。幾乎都是把上下左右都怪完一輪。

    美的好朋友認為，這種領導方式已經讓基層衛生局的人員，還有醫療人員士氣非常低落，更扯地是，3日的北市疫情記者會，針對大安區某耳鼻喉科一堆人還沒匡列採檢，柯現在還在說，有很多接觸者被通知來篩檢卻不來，所以先前只能用呼籲。但現在開始思考，可以依照傳染病防治法開罰。

    對此說法美的好朋友質疑，不配合可以用傳染病防治法開罰你是今天才知道嗎？難怪北市疫調跟匡列出這麽大的問題，並指「連大家覺得平常很首長搞笑的苗栗跟宜蘭，他們願意放手讓底下衛生局的專業官僚處理，也都沒有出大包，你今天才知道可以用傳染病防治法開罰，是已知用火嗎？耳鼻喉科的事件到現在已經過多久了？」

    針對柯的支持者頻繁攻擊，美的好朋友也表示，似乎是因罵人1450跟側翼，或老是提3+11，沒辦法提出什麼論述只會被笑之後，這些柯的支持者也不約而同改了一個招數，直接檢舉粉專或者私訊來粉專罵人，不過罵人內容跟上面的那套還是一樣。美的好朋友也強調，他們每天都期待，希望市長可以不要再講出更多讓人驚嚇的話。強調他們的立場很簡單，就是要每一個執政的人，把基本該做的事情做好，錯就認錯，不要再鬼扯，好好把事情做好。同時也呼籲柯，放手讓專家好好做事，這樣就好。

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