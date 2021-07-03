林昶佐遭林勝東嗆聲 蔡壁如：不該這時「挑撥離間」

台北市環南市場發生武漢肺炎群聚，陳時中與柯文哲2日上午到場了解情況，中正萬華區立委林昶佐（左）在場遭環南市場自治會會長林勝東（右）怒嗆。（資料照）

2021/07/03 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市環南市場爆出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染案例，在地立委林昶佐2日吐槽台北市長柯文哲，卻反被市場自治會長林勝東怒嗆「作秀」、「沒為萬華做事」，事件引發熱議。對此，柯文哲的心腹、民眾黨立委蔡壁如也忍不住摻一腳，發文稱林昶佐「不應該在這時候出來挑撥離間啊」。

蔡壁如在臉書表示，環南市場有41人確診的消息，她和大家一樣非常關心，在環南市場內相關的工作人員、攤商、承包商、南來北往的菜販，甚至打零工的，應該才是最緊張、最無奈的。

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蔡壁如回憶，6月18日她與和平醫院快篩快打部隊到環南市場進行篩檢時，環南市場自治會會長林勝東在旁邊和她聊了很久，「我們談了許多，不外乎就是關於篩檢造冊、市場攤商的心情和疫情發生以來，種種工作、生活上的不安和焦慮，很多在環南市場謀生的人，他們這輩子就是靠著這份工作在養家活口」。

蔡壁如說，林勝東告訴她，大家都很害怕，整個市場充斥著害怕、擔心、恐慌的氛圍，每個人都擔心萬一篩檢出來的結果是陽性，怎麼辦？每個月的貸款、房租、孩子的學費、家人的下一餐該怎麼辦？

蔡壁如認為，林勝東花了很大的心力和時間，和市場內每一個攤商去溝通、去安撫每個不安的情緒，好不容易說服了大家出來造冊、快篩，這所有的一切，都需要中央和地方的通力合作。她暗批林昶佐，「好不容易說服市場內的攤商願意接受造冊、出來篩檢，但是這位萬華區立委不應該在這時候出來挑撥離間啊」。

蔡壁如3日下午也發文稱，「也許是昨天環南市場林勝東會長的嗆聲，今天來和平醫院急診快篩站進行篩檢的人數變多了！」她表示，有原本就在市場的攤商，包括南門、環南、北農、果菜、畜產市場的人、住在萬華、中正區的居民、有附近做工的人、也有家庭主婦，今天上午陸續走進篩檢站，甚至台北車站的街友也來了，認為這是個好現像。

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