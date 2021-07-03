江啟臣籲開放地方自購疫苗 柯建銘：操作買疫苗、解封將成「空笑夢」

民進黨團總召柯建銘強調，團結才能打贏疫情，他並批評江啟臣操作買疫苗，最終都會變成「空笑夢」（擷取自柯建銘臉書）

2021/07/03 15:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨主席江啟臣二日與四位藍營地方縣市首長發表公開信，呼籲蔡總統以專案方式授權地方政府自購疫苗。立法院民進黨團總召柯建銘對此說，面對疫情，唯有團結才能打贏，呼籲各地政府放下成見、與中央攜手對抗疫情，否則解封、微解封都是「空笑夢」；他並批評，江啟臣操作買疫苗也是如此，最終只是「再唱一段空笑夢」。

江啟臣日前與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等四位藍營地方縣市首長發表公開信，呼籲蔡總統比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會模式，授權地方政府自購疫苗；不過此作法在國民黨內也有部分雜音，傳出黨內有部分人士對於黨中央一邊呼籲政府採購足夠的莫德納、另方面藍營地方縣市首長要自購的卻是ＢＮＴ，為此質疑黨中央疫苗採購立場反覆不定。

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柯建銘說，「只有中央與地方合作才是正辦」，過去他一再強調，面對這場疫情，唯有團結才能打贏這一場仗，病毒才是共同的敵人，人民則是政府共同要保護的對象；柯建銘並向各地方政府喊話，強調盼地方政府放下成見、與中央攜手對抗疫情，才是人民之福，否則解封、微解封都是「空笑夢」；柯建銘也批評，江啟臣操作買疫苗也是如此，只是「再唱一段空笑夢」。

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