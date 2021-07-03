質疑公投延、刪Q沒延 國民黨團三幹部擬下週訪李進勇討說法

國民黨團總召費鴻泰（右起）、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍今開線上記者會，要求召開臨時會，並預告下週要到中選會討說法。（國民黨團提供）

2021/07/03 13:03

〔記者陳昀／台北報導〕中選會昨宣布原訂8月28日舉行的4項公投案延期至12月18日，同時審查通過台灣基進立委陳柏惟罷免案，暫定8月28日投票，並將開會討論是否延期。立法院國民黨團今開記者會質疑，為何公投延、刪Q不延？難道公投危險、罷免不危險？並預告黨團三長下週將到中選會討個說法。

國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍今開線上記者會，疾呼要求召開臨時會，鄭麗文批評，民進黨先前為了讓公投與大選脫鉤，倉促修訂公投法，把日期定死，對選罷法、大法官釋字也只是牽強適用，延期沒有正當法源基礎，如果12月18日又有疫情、其他不可抗力因素，可以再延嗎？標準又何在？

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鄭麗文表示，這些都亟待立法院臨時會完備粗糙僵硬、嚴重不足的公投法，必須在最短時間完備相關法律規定，當中國民黨爭取多年的不在籍投票是關鍵，並質疑，民進黨怕什麼？為什麼不敢開臨時會？為什麼陳柏惟罷免案只能先公布定在8月28日，難道投公投有危險、投罷免沒有？中選會7月16日要怎麼研擬妥善辦法，不要破壞台灣人民的基本權利？

她也喊話說，敬告民進黨團，你們擋太多了，擋疫苗、擋普發現金、擋普篩，現在不應該再擋不在籍投票、召開臨時會，必須讓國會回到正軌，讓國會成為為全民謀福利的地方，而不是特定政黨的橡皮圖章。

費鴻泰指出，中選會主委李進勇聲稱擔心8月28日群聚、大量人員移動，引發疫情擴散等，四大公投與罷免投票的處理方式卻不一樣，難道台中人是二等國民，不怕群聚、不怕疫情擴散嗎？他們都打疫苗了嗎？是不是為了護航陳柏惟設計分開投票？

費鴻泰表示，李進勇僅說7月16日開會做出最後決定，因此國民黨團3位幹部包含他、鄭麗文、陳玉珍，下週將親自拜訪李進勇，請他給個說法，為什麼四大公投要延到12月18日，陳柏惟罷免案還是在8月28日？大家都說李進勇是民進黨的東廠，這件事就在考驗他，到底是聽民意還是民進黨中央的意見。

陳玉珍表示，國民黨團主張防疫優先、支持公投延長，但前提是有法律依據，因此要求下週起召開臨時會，藉由修正公投法完備相關機制，並質疑，中選會是雙標會嗎？不要為了顧好某人玩弄國家法律，否則只會更加失去民心，立法院盡快召開臨時會、實施不在籍投票，以及為了避免民眾一再群聚，公投與罷免案應該同時舉行。

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