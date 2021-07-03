路透揭鴻海、台積電買BNT疫苗達初步協定 王定宇：兩大因素促成

民進黨立委王定宇表示，因為德國政府協助，另一方面台灣政府突圍取得近600萬劑疫苗，中共和上海復星認為再阻撓下去自討沒趣，只好調整阻擾台灣的做法。（資料照，王定宇提供）

2021/07/03 12:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對《路透社》揭露，鴻海與台積電已經和中國上海復星達成初步協定，各購買500萬劑BNT疫苗，民進黨立委王定宇分析，一方面因為德國政府協助，另一方面台灣政府突圍取得近600萬劑疫苗，中共和上海復星認為再阻撓下去自討沒趣，只好調整阻擾台灣的做法。

王定宇說，根據《路透社》報導，台灣政府授權鴻海和台積電向德國BNT洽談採購疫苗，已經達初步協議，不過供貨時間未載明，因為國際疫苗缺貨，供應時間無法預定，這也說明台灣政府努力購買疫苗，所以買不是問題，供應時間才是問題，所有跟德國BNT購買的疫苗必須是在德國生產，在德國包裝，然後從德國直接運送台灣。

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王定宇表示，促成的因素中，德國政府積極協助扮演重要角色，德國政府之所協助是不想留下中國施壓德國就退縮的印象，這也是之前駐德大使謝志偉為什麼呼籲大家不要過度抨擊德國政府，一切事情都在發展中。

王定宇指出，台灣政府之前簽約購買的疫苗，雖然受到中共阻撓，但是尋求外交的途徑，從美國、日本取得疫苗，因為台灣政府成功突圍，所以中共對於封殺BNT疫苗力道和態度有所改變。

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