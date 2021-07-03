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    公投延至12月18日 國民黨下週恢復黨內講習改採線上視訊

    中選會已宣布將原訂8月28日舉辦公投投票時程，延後至12月18日，國民黨下週起將恢復辦理黨內講習，但改成線上視訊方式執行。（資料照）

    中選會已宣布將原訂8月28日舉辦公投投票時程，延後至12月18日，國民黨下週起將恢復辦理黨內講習，但改成線上視訊方式執行。（資料照）

    2021/07/03 11:43

    〔記者施曉光／台北報導〕中選會已宣布將原訂8月28日舉辦公投投票時程，延後至12月18日，國民黨組發會主委李哲華今日指出，雖然投票日期已定，但礙於疫情變化，目前該黨仍無法規劃最後階段的造勢宣傳活動與時間、地點，只能辦理黨內講習，先前由於防疫管制，已經停止一段時間的黨內講習，下週起將恢復辦理，但改成線上視訊方式執行。

    李哲華指出，國民黨因應4項公投案是按照3個準備階段進行，第1階段就是依照立法委員選舉區，辦理黨內宣導講習，第2階段則是街頭宣講，第3階段則是舉辦分區大型造勢活動，第2與第3階段只能等待政府何時解除防疫管制。

    李哲華表示，雖然中選會已定12月18日辦理公投投票，但目前還是無法規劃最後階段的造勢宣傳活動與時間、地點，只能執行第1階段的黨內講習活動，中央黨部已經把原本講習播放影片及相關會議資料，重新整合好，將透過視訊會議的方式說明，下週開始各層級的黨部組織講習就會陸續實施。

    此外，由國民黨主席江啟臣親自召集，固定於每週一舉行的公投小組會議，李哲華說，過去每週持續進行，未來將積極推動立法院召開臨時會，補正公投法中關於延緩公投法律上的疏漏，並增訂不在籍投票制度。

    不過，李哲華坦承，民進黨不太可能同意，但他也強調，雖然這只是一個議題，但國民黨仍會持續表達此一立場。

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