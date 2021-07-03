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    藍營4縣市欲購500萬劑疫苗 江啟臣：盼比照郭台銘、慈濟模式

    國民黨執政四縣市申購500萬劑BNT疫苗，國民黨黨主席江啟臣（中）懇求蔡總統比照郭台銘、慈濟模式辦理。（記者詹士弘攝）

    國民黨執政四縣市申購500萬劑BNT疫苗，國民黨黨主席江啟臣（中）懇求蔡總統比照郭台銘、慈濟模式辦理。（記者詹士弘攝）

    2021/07/03 11:28

    〔記者詹士弘／雲林報導〕國民黨黨主席江啟臣今天至雲林致贈若瑟醫院醫療防疫用品，針對雲林縣等4個國民黨執政縣市要申請購買500萬劑BNT疫苗一事，他認為慈濟已獲同意比照郭台銘及台積電模式辦理，基於同島一命，希望中央能比照辦理，讓縣市也能採購疫苗。

    江啟臣表示，雲林、南投、台東及花蓮4個縣市在6月24日已提出地方政府採購疫苗申請，中央指揮中心在5月28日已經公告地方及企業採購疫苗的流程，代表中央是允許地方政府可以自行採購的，目前不論是永齡基金會、台積電或慈濟基金會都已得到政府授權，能夠採購疫苗，所以昨天已和4個縣市的縣市長共同發起一封信給蔡總統，希望能比照永齡基金會等的模式，得到政府授權，得以採購更多疫苗。

    江啟臣指出，這兩天地方施打莫德納疫苗，到處都看得到搶打潮，平均每天有10萬人施打，可見地方政府是有施打疫苗能力的，只要是好的、有效的、國際認證的疫苗，人民的施打意願非常高。

    他認為中央政府可以與企業合作，沒有理由不能與地方政府合作；大家同心協力、分工合作、分進合擊，買到更多的疫苗讓人民施打，就能早日達到群體免疫的目標。

    江啟臣強調，目前台灣就是疫苗不夠，第一輪都還沒打完、第二劑還不知道在哪裡？我們自己買的疫苗號稱有2000萬劑，但只來了200萬劑，加上外國捐贈的疫苗，差不多只有500萬劑，距離群體免疫的6成施打率、需要的3000萬劑疫苗有段距離，甚至因變種病毒的關係，可能需要補打第3劑疫苗，依台灣人口計算，應該要準備7000萬劑疫苗才夠，在這種狀況下，中央與地方、政府與民間，不分黨派、不分彼此，大家共同努力，是很好的事。

    江啟臣說，蔡總統講「同島一命」，所以他懇求蔡總統，能比照永齡基金會及慈濟基金會的授權方式，讓4縣市也能採購疫苗，讓國人趕快施打。

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