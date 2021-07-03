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    要求換衛生局長 苗縣3議員遭電話恐嚇「等你沒當議員等著被修理」

    苗栗縣議會9位縣議員昨發出聯合聲明，提出6項防疫缺失，要求縣長徐耀昌即刻撤換張蕊仙，黎煥強、曾玟學、陳光軒（左3到左5），昨晚接獲恐嚇電話。（資料照）

    苗栗縣議會9位縣議員昨發出聯合聲明，提出6項防疫缺失，要求縣長徐耀昌即刻撤換張蕊仙，黎煥強、曾玟學、陳光軒（左3到左5），昨晚接獲恐嚇電話。（資料照）

    2021/07/03 09:40

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議會民進黨、時力及無黨籍9位縣議員昨發出聯合聲明，提出6項防疫缺失，質疑衛生局長張蕊仙失職，要求縣長徐耀昌即刻撤換張蕊仙。結果，民進黨縣議員陳光軒及無黨籍縣議員曾玟學、黎煥強昨晚就接獲同一名男子的恐嚇電話；苗栗縣警察局已介入調查，並通知該男到案說明。

    陳光軒、曾玟學、黎煥強昨晚7點多到8點多之間，分別接獲區域號碼03開頭的來電，對方皆為男性。黎煥強被對方嗆「欺負小女生」，並嗆「當議員不要囂張啦」、「等你沒當議員等著被修理啦」等。曾玟學、陳光軒也被嗆「態度別這麼囂張、議員沒有很了不起」。

    對於接獲恐嚇電話，陳光軒、曾玟學、黎煥強3人都表示，他們都是依職權監督縣政，就事論事，呼籲大家能理性看待，回歸問題本質探討，但也不會影響到之後的問政。

    縣警察局長周煥興昨晚接獲陳光軒告知上情後，立即指示刑事警察大隊成立專案小組積極偵辦，並親自向3位議員電話聯絡了解實際案情，同時表達希望製作筆錄釐清真相，並表示對於議員本於職權問政，係民主常態，絕不容許任何言語或暴力等挑釁行為，警方一定會全力偵辦，追查到底、絕不寬貸。

    刑大專案小組於第一時間掌握犯嫌背景資料及動態，隨即報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，漏夜派員前往該男住處查緝，但對方斷絕任何對外聯繫，由警方查緝中。警方表示，全案將於男子到案後，以涉嫌違反刑法第305條恐嚇危害安全罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

    警察局同時也已請轄區頭份警分局加強3位議員住（居）所及服務處巡簽與安全維護，也呼籲民眾應理性發表言論，切勿有恐嚇、暴力或散布不當言詞，以免觸法。

    苗栗地檢署檢察長陳松吉也表示決不容許挑戰公權力之行為，檢警會全力查緝偵辦，展現打擊犯罪之決心，並嚴厲譴責暴力。

    黎煥強在臉書貼文表示遭恐嚇。（翻攝黎煥強臉書）

    黎煥強在臉書貼文表示遭恐嚇。（翻攝黎煥強臉書）

    曾玟學在臉書貼文表示遭恐嚇。（翻攝曾玟學臉書）

    曾玟學在臉書貼文表示遭恐嚇。（翻攝曾玟學臉書）

    陳光軒在臉書貼文表示遭恐嚇。（翻攝陳光軒臉書）

    陳光軒在臉書貼文表示遭恐嚇。（翻攝陳光軒臉書）

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