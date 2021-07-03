曾玟學要求撤換苗栗衛局長竟遭恐嚇 賴品妤怒：是黑道治縣嗎？

包括曾玟學（右）等9位跨黨派苗栗縣議員發出聯合聲明，質疑衛生局長張蕊仙失職，要求縣長徐耀昌即刻撤換，未料事後竟都接到嗆聲或恐嚇電話，讓曾玟學女友、立委賴品妤（左）不滿痛批「現在是黑道治縣嗎？」（圖擷取自賴品妤推特）

2021/07/03 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣議會2日召開第五次定期會，包括曾玟學等9位跨黨派苗栗縣議員發出聯合聲明，抨擊縣府防疫不力，質疑衛生局長張蕊仙失職，要求縣長徐耀昌即刻撤換，未料事後竟都接到嗆聲或恐嚇電話，讓曾玟學女友、民進黨立委賴品妤不滿痛批「現在是黑道治縣嗎？」

民進黨議員陳光軒、劉順松、鄭宗國、羅貴星、徐筱菁、時代力量宋國鼎、無黨籍陳品安、曾玟學、黎煥強等人發表聯合聲明指出，苗栗縣疫苗施打率全國最後一名、施打政策朝令夕改及匡列作業東漏西漏，隔離標準亂糟糟等六項防疫缺失，質疑衛生局長張蕊仙失職，要求縣長徐耀昌即刻撤換；徐耀昌受訪則力挺張蕊仙，強調防疫優先，陣前換將，絕對不是好事。

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對此，賴品妤2日晚間10點在臉書發文表示，民代監督政府天經地義，但卻發生幾個苗栗縣議員針對縣府抗疫不利、衛生局長應下台發聲明後，就好幾個議員私人手機都接到嗆聲或恐嚇電話！這是什麼道理！

賴品妤質疑，「為什麼今天抗議縣府的議員陸續收到恐嚇電話？為什麼一個打恐嚇電話的人會有每一個議員的私人手機？！她更怒轟「現在是黑道治縣嗎？」

曾玟學隨後也在臉書發文表示，雖然質詢時間被議長直接沒收，但會後多位議員本於監督職責，於媒體聯訪時，針對疫情期間衛生局的各項失能，要求縣長撤換不適任的局長。

「但包含我在內的數位議員，竟在晚間接連收到嗆聲、甚至威脅的電話。」曾玟學透露，他被嗆聲「態度別這麼囂張、議員沒有很了不起」，這些都還好，但有同事直接被警告「不當議員時小心被修理，自己小心一點。」這讓他直呼，這真的必須嚴肅以待了，且值得留意的是，議員的私人手機是非公開資訊，為何此人能擁有多位議員手機，且針對性的連續致電警告。

曾玟學強調，希望事情要回到原本的重點，苗栗衛生局這段時間的整體規劃毫無章法，導致許多防疫工作亂成一團，議員們也將這段時間監督所看到的問題逐項列出，他並PO出9名議員的聯合聲明稿。

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包括民進黨、時力及無黨籍苗栗縣議員，質疑苗栗縣政府衛生局長張蕊仙防疫失職，要求苗栗縣長徐耀昌立即撤換。（記者張勳騰攝）

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