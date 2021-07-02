梅家樹接任副總長執行官 陳寶餘勉勵發揮擘劃長才

國防部參謀總長陳寶餘上將今日主持「副參謀總長執行官新職介紹典禮」。（軍聞社提供）

2021/07/02 22:42

〔記者吳書緯／台北報導〕陳寶餘上將1日接替屆齡退伍的黃曙光上將，擔任國防部參謀總長，陳寶餘今日主持「副參謀總長執行官新職介紹典禮」，期勉參謀本部各聯參在新任副總長執行官梅家樹上將指導與帶領下，秉持「任事負責、實事求是」的精神，發揮群體智慧，持恆建軍備戰工作，共同努力奮鬥，並期望借重梅家樹的擘劃長才，使國軍戰力更加精實壯盛。

根據國軍媒體「軍聞社」今天報導，陳寶餘今天上午在博愛營區主持「副參謀總長執行官新職介紹典禮」，宣讀布達命令後；陳寶餘致詞簡介梅家樹學、經歷，肯定梅家樹擔任副總長期間，在國軍戰演訓任務、部隊訓練及防疫救災整備工作，都有明確指導，有效推展國防事務，現正值國防事務革新之際，期望借重梅家樹的擘劃長才，使國軍戰力更加精實壯盛。

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陳寶餘指出，「堅強戰力是國家安全之基石，戰備整備為國防戰力之核心」，國軍官兵應抱持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的態度，有效整合、分配各軍種情監偵單位與能量，掌握國際局勢與當前敵情，綿密橫向聯繫，研擬妥適因應作為，發揮早期預警、嚴密掌握、即時傳遞的功效，確依「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」的作戰指導，創新不對稱作戰思維，發揮聯合作戰效能，並透過演習任務，驗證戰術戰法，作為後續精進修正的參考依據，以建構戰力堅強的國防勁旅。

陳寶餘進一步指出，「軍以戰為主，戰以勝為先」，訓練是培養戰力的泉源，唯有秉持「實事求是，精益求精」的精神，才能累積使敵人不敢進犯的可恃戰力，然而部隊的訓練沒有訣竅，唯有講求「實在」，從基礎扎根做起，按部就班，逐次整備各層級的必備能力，再經過實戰化的驗證程序，才能鍛造遂行防衛作戰的聯戰體系。

對於未來，陳寶餘指出，國軍官兵更要以前瞻的規劃，因應敵情變化，有效整合各項資源，強化風險管理，戮力戰訓本務，才得以精實的國防戰力，確保國家安全與人民福祉。

最後，陳寶餘提及，近來梅雨鋒面與西南氣流，可能帶來強降雨，豪大雨也可能造成災情，國軍官兵務須提高警覺，提早完成所有災防整備工作，才能夠將災害降至最低，確保民眾生命財產安全；同時，因應國內疫情高度警戒，各單位應本著「防疫視同作戰」的精神，建立官兵防疫警覺，落實各項具體作為，完備防疫措施，以維持國軍整體戰力。

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