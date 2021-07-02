認了「被請假」 北市衛生局長黃世傑：黃副市長建議我請假避嫌考紀會

苗博雅質詢黃世傑（圖：翻攝自議會官網）

2021/07/02 15:37

〔記者郭安家／台北報導〕台北市衛生局長黃世傑捲入好心肝黑箱疫苗爭議請假一個月，此舉引發議會不滿，暫擱衛生局預算，黃世傑今天下午到議會備詢護預算，在北市議員苗博雅質詢下，黃世傑坦言，副市長黃珊珊找他討論、建議他請假，要「避嫌」考紀委員會，可能還有北市府廉政委員會，但他希望回來上班。

黃世傑表示，請假是府方長官找他討論、建議他，用請假方式來避嫌，因衛生局、北市府有考紀會召開，長官認為他還在局長職位上，會有不良影響，所以建議他請假「避嫌」，這是跟副市長黃珊珊討論，相信黃有跟市長討論，而他了解是有。苗博雅追問是不是柯文哲叫黃珊珊叫你請假？黃回說，這點不清楚。

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北市議員簡舒培問黃世傑「你是被請假」？黃回說，建議他請假，他聽了以後，為了減少府方困擾，所以他就這麼做。被質疑若不請假會影響考績會、廉政委員會？黃說，「他們認為，我是很公正的人」，而公文理論上還是會經過機關首長。簡追問市府希望請假刻意迴避調查？黃說，這部分他就不知道怎麼操作。

被問及是否覺得公道？黃世傑說，他非常抱歉製造很多困擾，就是疫苗事件，起頭是他交辦，才有一路延續下來。被追問有無交代給好心肝疫苗？黃說，「沒有，我不是，我不清楚」。

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北市議員林亮君追問，黃世傑今天出席議會，攸關衛生局預算是否會過，但她疑問黃銷假後會繼續當局長，「還是通過預算後，局長要再被請假，怎麼辦？」黃世傑說，他要了解一下，可以銷假的話我就銷假，他自己能做決定的話，下週可以的話他就銷假上班。

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