台美齊努力拚外交！蕭美琴也收到「台灣戰貓口罩」了

駐美代表蕭美琴稍早戴上了從台灣寄來的「台灣戰貓口罩」。（圖翻攝自駐美代表蕭美琴臉書）

2021/07/02 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部長陳時中昨天戴了一款「台灣戰貓口罩」引起各方討論，事實上這是設計口罩的上好生醫公司向駐美代表蕭美琴為國爭取外交空間致敬，而遠在美國的駐美代表蕭美琴也於稍早在臉書發文，指出她也收到口罩了，希望能為台美關係一起努力。

根據本報報導，「台灣戰貓口罩」是由上好生醫公司製造，總經理楊勝得原本從事印刷，去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發，才投身口罩事業，甚至主動要求加入口罩國家隊，去年主動捐贈二萬個台捷口罩，讓國家送給捷克。

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對此，駐美代表蕭美琴也於稍早在臉書發文，指出：「新口罩來了！好可愛的貓口罩」，還在文末配上一個俏皮的貓臉愛心表情符號，並自我砥礪地說道：「心存善念、一步一腳印，善的循環會帶來更有力的正能量，繼續為台美關係一起努力。」文末則以英文寫下：「 We are stronger together.（我們團結就能更堅強）」。

蕭美琴也在留言區透露：「其實最近感覺比較不像貓，像八爪章魚，觸角很多又要伸很長！」，引來了民進黨立委邱議瑩曬出「台灣戰貓口罩」表示：「台灣戰貓隊+1」其他像是立委林楚茵、吳思瑤、蘇巧慧、張廖萬堅、黃國書、蔡易餘及多位議員也紛紛留言致意。

對此，網友表示：「心存善念、心中有愛，看萬事萬物皆美」、「妳把駐美代表的門檻設定這麼高，以後的人很累啊XDDD 真心感謝妳和團隊的各種努力，謝謝！」、「酸宗痛！我要去當志工！或男友！或兩者！」、「這口罩，臺灣那裡買得到？」

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「台灣戰貓口罩」的設計精美，就連口罩包裝紙盒的作工也別具巧思，相當具有質感與新意。（圖翻攝自駐美代表蕭美琴臉書）

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