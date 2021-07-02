議員出示會議紀錄 揭柯文哲坦承北農管理疏失

陳怡君拿出柯文哲本週二市政會議紀錄，指出柯在市政會議上坦承「北農零批業者確診卻未封攤，北農公司管理顯有問題」。（資料照，北市府提供）

2021/07/02 05:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市議員陳怡君拿出柯文哲本週二市政會議紀錄，指出柯在市政會議上坦承「北農零批業者確診卻未封攤，北農公司管理顯有問題」，她認為柯終於願意坦承北農及市場處無力管理，盼市府能夠儘速填補防疫漏洞，早日達到清零目標。

陳怡君指出，北農自6月30日累計確診人數已達95例，根據北市府第218次市政會議紀錄，柯文哲在會中裁示「北農零批業者確診卻未封攤，北農公司管理顯有問題，市場處發現問題難以處理，應即時提報市長室會議討論，目前疫苗及疫調事宜分別由蔡副市長及黃副市長負責，每週一、三、五開會，如有必要得增加開會次數，請大家共同研商解決對策。」

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陳怡君表示，這一個月來，她不斷接獲北農攤商陳情，指北農群聚感染情況嚴重，攤商人人自危，但北農先是隱匿疫情、不公布疫調足跡，至6月18日18人確診，才緊急召開記者會對外說明，此時已錯失第一時間截斷傳播鏈的機會，致疫情一發不可收拾。

陳怡君說，北農群聚感染擴散以來，北市府一再將責任往外推表示「一半病例都是來自新北跟基隆」，企圖甩鍋給中央及其它縣市，似乎北市一點責任都沒有，北農疫情直到6月下旬中央緊急介入協助、市府設立前進指揮所，對北農員工、攤商進行大規模快篩、施打疫苗後，疫情才漸獲控制。

陳怡君強調，「疫調、匡列、隔離、篩檢」是截斷病毒傳播的四大手段，缺一不可，期許市府記取教訓，「面對問題是解決問題的第一步」，後續防疫能確實落實執行每個步驟，唯有如此才能早日解封，讓市民早日回歸正常生活。

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陳怡君拿出柯文哲本週二市政會議紀錄，指出柯在市政會議上坦承「北農零批業者確診卻未封攤，北農公司管理顯有問題」。（陳怡君提供）

陳怡君拿出柯文哲本週二市政會議紀錄，指出柯在市政會議上坦承「北農零批業者確診卻未封攤，北農公司管理顯有問題」。（陳怡君提供）

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