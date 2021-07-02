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    首頁　>　政治

    漫畫家「含孩子的下體」當賭注！王婉諭：不能開玩笑

    王婉諭再次強調，孩子不是父母的物品，不應該被當作賭注、玩樂工具。（資料照，記者塗建榮攝）

    王婉諭再次強調，孩子不是父母的物品，不應該被當作賭注、玩樂工具。（資料照，記者塗建榮攝）

    2021/07/02 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕日前一名漫畫家以「含孩子的下體」為賭注，還將玩笑畫成漫畫po上網，引來眾人撻伐。立委王婉諭對此鄭重呼籲，「就算是嬰兒，他也同樣擁有自己的身體自主權！」

    台灣知名漫畫家林珉萱近日在臉書專頁貼出了一系列的圖文，不過竟然畫出林珉萱與老公猜拳，並約定輸的要含嬰兒性器官，還稱「口感像粉腸」。

    王婉諭表示這樣的新聞並非第一次，但這些一時興起、這些玩笑，或許在事發當下只是覺得有趣、好玩而已，然而，正是這樣的思維，完全凸顯了我們對於孩子身體自主權的不重視。

    王婉諭直言，這樣的行為早已超越玩笑的界線，更是完全逾矩的犯罪行為。若今天被開玩笑的對象變成了一個成年人，我想，大家都明白這樣的行為是完全不被允許的；但當對象成為了孩子、甚至是嬰兒時，那些不被允許的行為，難道就能自動被允許了嗎？

    王婉諭再舉例，時常有人看到可愛的孩子，會捏捏他的臉說你好可愛；或是遇到認識的孩子時，會摸摸他的頭和他打招呼，雖然這些狀況不像此次新聞中嚴重，但也同樣忽視了孩子的自主權。

    王婉諭再次強調，孩子不是父母的物品，不應該被當作賭注、玩樂工具，我必須，就算是還不會說話的嬰兒，他也擁有自己的身體自主權。

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