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    批中國關港蘋、拘捕異議人士 賴香伶：建黨百年很大恥辱

    民眾黨立委賴香伶、張其祿開記者會批評，中國近期關閉蘋果日報、拘捕異議人士等，這樣對待人民，對建黨100年是很大恥辱。（圖擷取自臉書直播）

    民眾黨立委賴香伶、張其祿開記者會批評，中國近期關閉蘋果日報、拘捕異議人士等，這樣對待人民，對建黨100年是很大恥辱。（圖擷取自臉書直播）

    2021/07/01 17:44

    〔記者陳昀／台北報導〕中國共產黨今舉行百年黨慶，也是港版國安法實施1週年之際，民眾黨立委賴香伶、張其祿下午召開記者會，批評中國近期關閉蘋果日報、拘捕異議人士等，這樣對待人民，對建黨100年是很大恥辱；他們也正告中國，打壓台灣國際生存，不會強化中國的地位、得到大家的尊敬，民主呼聲也不會就此停止。

    張其祿指出，中港澳近期情勢變化劇烈，像是香港關閉蘋果日報、大肆拘捕異議人士，同時台灣香港經貿辦事處、台灣澳門經濟辦事處也相繼關閉，台灣官方、半官方與港澳的東道都被斷絕，但台灣因地緣關係，不可能跟中國隔絕，內政、防疫等問題都跟中國脫不了關係，更不要說外在威脅、如軍機繞台等。

    張其祿譴責，中國如果總是強壓、北風式政策，加上香港不好的借鏡，只會把台灣越推越遠，早期阻擋台灣加入WHO、參與WHA，近期連疫苗取得都因中國受阻，這樣阻撓台灣人性命，兩岸如何和平穩定發展？我們的BNT取得多困難？沒有政治干預嗎？明眼人都很清楚，為什麼台灣會感激日本、美國，這是中共當局自己要想清楚的。

    不過，張其祿也認為，對於日漸加劇的衝突局勢，政府應有相對積極的作為，不只是大內宣、咎責中共，永遠把自己的疏失和外部挫折都當成中共的錯，甚至說好要援助港澳沒做到，也是我們需要檢討的。

    賴香伶表示，2019年反送中運動，到去年7月1日港版國安法上路，香港的民主、法治變得更緊繃，港人只能用腳投票，移民、逃出，1年多來被捕高達8986人，尤以30歲以下年輕人最多，在自由民主年代出生的年輕人，現在思想、行動、言論都被強制調整。

    賴香伶批評，中國擁有這麼大的土地、這麼高的勞動力、這麼強的產業供應鏈，卻是這樣對待人民，這對建黨100年是很大恥辱，但她不認為大逮補、港蘋被關，民主呼聲就會停止。

    賴香伶說，過去台灣有統一、獨立相爭不下的意識形態，但現在年輕人只相信這塊土地上自由民主的國家叫台灣，打壓台灣國際生存角色，不會強化中國的地位、讓大家更尊敬這個大國，站出來是希望自由民主成為普世價值。

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