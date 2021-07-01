中選會明決定公投是否改期 報告示警印度選舉照常舉行釀疫情失控

中選會即將於明日開會討論8月28日的公投是否因應疫情延期，4大公投領銜人今上午則是先發表共同聲明，內容提到，中選會不管是否延期，都必須在本週做出決定。（圖擷自江啟臣臉書）

2021/07/01 17:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕中選會明天將召開委員會審議公投日期是否改期，日前中選會報告分析考量有4大原因，依國外實施經驗，印度因輕忽疫情於今年4月照常舉行選舉，造成疫情失控，人民及國家付出慘痛代價之殷鑑不遠，不可不慎。

中選會於6月18日開會討論今年全國性公民投票選務因應疫情調整及有關配套規劃情形，中選會報告指出，決定是否改投票日期建議考量因素，包含疫情發展評估、確保投票人投票權益和安全、防疫管制作為會否影響選務作業之進行，以及會否增加疫情傳播風險及造成國家防疫負擔。

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報告指出，依指揮中心所定第三級疫情警戒防疫措施，停止室內5人以上，室外10人以上聚會，以及僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。而全國性公民投票每一投開票所以配置15.5名工作人員為原則，已超過第三級警戒室內人數許可範圍。

報告分析，投票所預定設置數1萬7479所，其中7839所設於學校（約占44.85%），5472所設於活動中心（約佔31.31%），2022所設於廟宇教堂（約11.57%），均屬疫情三級警戒情形下應予關閉之公共場所，疫情警戒如仍維持於第三級，投開票所設置顯有困難。

報告說明，疫情警戒維持於第三級，或因疫情因素於第二級與第三級之間調整，恐影響投開票所場地所有人出借意願，以及現任公教人員及一般民眾擔任投開票所工作人員意願；投開票所工作人員講習，攸關投開票所工作人員教育訓練能否落實，投開票作業良窳成敗，以採行實體講習方式辦理為妥，疫情警戒對於人流之管制，將影響選務工作及教育訓練之進行。

至於如期舉行是否會增加疫情傳播風險及造成國家防疫負擔，報告指出，公投投票權人預估將超過1980萬人，投開票所工作人員預估27萬925人，我國實施戶籍地投票制度，投票權人返鄉及赴投票所投票，涉及大規模跨區移動及人流移動，縱使疫情暫趨平緩，但是否因參與投票的大規模跨區移動及人流移動，增加疫情傳播風險，造成另一波疫情高峰，增加國家防疫負擔，須納入考量。

報告指出，另居家隔離、居家檢疫者違反規定或無症狀感染者赴投票所投票，仍會使投票權人及投開票所工作人員暴露於感染風險，而致發生不可預知的風險及嚴重後果也須考量。

中選會報告最後強調，依國外實施經驗，於疫情趨緩降低防疫管制強度後，遇國家重要節日或舉行投票，因人流移動及群聚，造成疫情另一波高峰情形常見，有關印度因輕忽疫情於2021年4月照常舉行邦議會議員選舉，造成疫情失控，人民及國家付出慘痛代價之殷鑑不遠，不可不慎。

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