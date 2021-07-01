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    藍營巨頭爭相祝賀中共百年黨慶 張博洋：這下，誰比較像乞丐？

    中共百年黨慶，藍營巨頭爭相祝賀，張博洋酸說：「這下，誰比較像乞丐？」（資料照）

    中共百年黨慶，藍營巨頭爭相祝賀，張博洋酸說：「這下，誰比較像乞丐？」（資料照）

    2021/07/01 17:22

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕中共今天百年黨慶，藍營巨頭連戰、宋楚瑜、洪秀柱爭相祝賀，台灣基進新聞部主任張博洋酸說：「這下，誰比較像乞丐？」

    張博洋指出，所謂的藍營，平常滿口中華民國心經，遇到中共，乞丐的嘴臉就跑出來了！根據中國媒體報導，藍營巨頭人物，連戰、宋楚瑜、洪秀柱，都陸續向中共建黨百年表達祝賀。

    張博洋說，連戰賀詞是「中國共產黨創建百年，主導神州大陸建設72年，中華民族復興進程已達5千年歷史新高峰！」洪秀柱則是盼兩岸「促進融合，心靈契合，竭盡心力共同完成國家統一大業，共築國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢」。

    張博洋提醒，但今天習近平在天安門廣場致詞時，是怎麼說台灣的嗎？他說：「實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。」、「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

    他批評，習近平今天在談怎麼把台灣「吃」下來，台灣的藍營人士卻爭相去祝賀人家，共築中國夢，完成偉大復興。「這下，誰比較像乞丐？」這些藍營巨頭，看到中共生日，爭相歌功頌德，「真的像極了向習近平乞討，乞求皇上瞅個一眼，給點盤纏的乞丐」。

    針對台灣向美、日等國爭取疫苗協助，張博洋認為不用下跪，也不用成為他國「不可分割的一部分」，卻因此被罵疫苗乞丐；但中國不只沒給台灣好處，還處處打壓，卻有人急著去「恭祝中共聖誕千秋」，只求庇蔭兩岸之路亨通，「這不是乞丐，什麼才是乞丐！」

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