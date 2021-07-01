828公投是否延期 中選會明開會決定

中選會即將於明日開會討論8月28日的公投是否因應疫情延期，4大公投領銜人今上午則是先發表共同聲明，內容提到，中選會不管是否延期，都必須在本週做出決定。（圖擷自江啟臣臉書）

2021/07/01 17:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕中選會明天即將召開委員會會議審議8月28日公投案是否改期，根據日前中選會報告指出，全球至少有78個國家地區決定延期舉行全國及地方選舉，其中有41個延期舉行全國選舉及公投，另外有122個國家地區仍決定維持舉辦全國或地方選舉，其中有101個維持全國選舉或公投；報告也分析，維持舉辦選舉的國家中，超過半數國家的投票率下降，平均達10.4%。

中選會於6月18日針對疫情期間各國如何辦理選務及相關措施，向中選會委員提出報告說明，報告指出，依據2020年2月21日至2021年6月1日統計資料，由於COVID-19 疫情關係，全球至少有78個國家及地區決定延期舉行全國性及地方選舉，其中至少有41 個國家及地區決定延期舉行全國性選舉及公投；另外有122個國家地區仍決定維持舉辦全國性或地方選舉，其中至少有101個國家地區維持舉辦全國性選舉或公投。

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報告說明，由於法律規定禁止集會或因在確診案例升高之壓力下，許多國家延期舉行投票，而於COVID-19 疫情期間按原定日期舉辦選舉的國家中，依據資料顯示，71個國家中有41個國家投票率降低，投票率平均下降10.4%，超過半數國家之投票率下降；有30個國家投票率上升，投票率平均增加7.7%。

報告指出，維持原定投票日期投票的國家，則採行多元的投票方式及防疫措施，例如提前投票、郵寄投票、禁止政治集會活動、限制集會參加人數等，以分散民眾於投票日前往投票所群聚，以及防止民眾因參加政治集會而受到感染。

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