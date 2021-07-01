黃珊珊澄清會線上提問 被疑「閃避問題」

台北市副市長黃珊珊遭議員簡舒培爆料知情好心肝診所特權打疫苗事件，下午召開記者會澄清。（台北市政府提供）

2021/07/01 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市副市長黃珊珊遭議員簡舒培爆料知情好心肝診所特權打疫苗事件，直指好心肝基金會董事長許金川直接聯繫副市長黃珊珊，黃下午臨時召開記者會；網紅「四叉貓」劉宇踢爆北市府透過YouTube舉行線上記者會，被媒體砲轟「閃避問題」、「安插網軍發問」。

劉宇在臉書貼出台北市政府與媒體之間的LINE群組對話截圖，市府新聞聯絡人表示，「各位媒體朋友好，由於本次澄清說明會有諸多時間序及細節須釐清，懇請媒體先進派代表參與現場提問，以利記者會澄清進行，如媒體先進不克前來提問，將開放線上直播提問10題為限，將以YouTube平台發問為主。」

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許多媒體同業質疑，黃珊珊透過YouTube直播說明會，一般民眾也可以發問，「怎麼分辨哪個是媒體，哪個是網友？」、「幾千個網友在洗版，確定能看到媒體問題？」怒轟台北市政府下午2點才通知3點要開記者會，又堅持讓媒體在YouTube直播發問，「是想要安插網軍發問嗎？」

網友們見到台北市政府的對話，都無法理解這種做法，紛紛留言砲轟「笑死，北市韓國瑜化XD」、「太陽餅沒有太陽，所以記者會也沒有記者，沒毛病」、「週五還沒到就有節慶氣氛」、「乾脆統一由暴走護理師回答好了」、「好高招啊！然後最後因為留言混亂，直接關閉留言提問功能」。

許多媒體同業質疑，黃珊珊透過YouTube直播說明會，一般民眾也可以發問，「怎麼分辨哪個是媒體，哪個是網友？」（圖取自劉宇臉書）

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