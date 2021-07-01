邱國正主持佈達 新任參謀總長陳寶餘上將履新

國防部長邱國正今主持新任參謀總長陳寶餘上將任職佈達典禮。（軍聞社提供）

2021/07/01 16:19

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部長邱國正今主持新任參謀總長陳寶餘上將任職佈達典禮，邱國正期勉國軍官兵在陳寶餘的指導下，有效整合各項資源，精實戰備整備，透過各項演習及訓練，鍛鑄堅強的防衛戰力，為國家安全與社會安定，提供最堅強有力的保障。

國軍媒體「軍聞社」今天報導，國防部今天在博愛營區舉行參謀總長陳寶餘上將任職布達典禮，邱國正首先布達命令，隨後致詞表示，陳寶餘學養兼優、思維清晰、任事負責、治軍嚴明，學經歷完整，部隊實務經驗也非常豐富。

請繼續往下閱讀...

邱國正讚許，陳寶餘對建軍規劃及領導統御等工作，均有卓越的能力與見解，尤其擔任陸軍司令期間，對建軍規劃、部隊訓練及防疫抗旱救災等工作上，均有卓越的能力與見識，相信在新職上必能一展所長，掌握未來情勢發展，前瞻用兵思維，落實部隊訓練，強化戰備整備，在既有的堅實基礎上，創造更輝煌的成果。

當前台灣面臨武漢肺炎疫情、極端氣候以及共軍機、艦不斷侵擾等多重複合式威脅，邱國正表示，國軍官兵同時肩負「保衛國家安全」及「守護人民生命財產」兩大任務，因此，當前抗疫及禦敵是國軍現階段重大執行工作。

邱國正說，面對多元且複雜的挑戰，仍應持續強化各項建軍備戰工作，秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡練」的原則，按部就班勤訓精練，充分掌握敵情，務實執行聯戰能力統合、武器裝備籌獲，以及戰術戰法運用，並透過各項演習驗證訓練成效，強化軍、兵種間的聯合作戰效能，戮力戰訓本務，精進災害防救作業流程及時效，為國家安全、社會安定，提供最堅強而有力的保障。

此外，邱國正對國軍官兵在執行防疫、抗旱及戰訓任務的辛勞付出，給予高度的肯定與嘉勉，期許國軍官兵對於各項工作的推動，應保持常態運作，發揮組織功能，全般檢視、統籌規劃、戮力整備，凡事謀定而後動，切勿躁進。

邱國正指出，執行任務期間，秉持分層負責、分工合作原則，落實進度節點管控與追蹤，確保任務正常遂行，針對執行任務的官兵，應給予適時關心，主動發掘問題及協處，善用領導統御，發揮管與教功能，落實官兵照顧、適時鼓舞士氣，才能有效凝聚團結向心。

最後，邱國正強調，軍紀維護的根本在於內部管理，尤其軍隊肩負國家安全重任，對內部管理及軍紀維護要求，更須嚴謹以待，各級主官應運用多元宣教時機及方式，强化官兵軍紀與法紀觀念，防微杜漸，及時發掘問題，落實各項風險管控作為，化危機於無形，確維單位安全，進而提升國軍整體戰力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法