疫苗陸續抵台 林昶佐︰北市府應撥配更多給萬華

林昶佐呼籲北市府，應盡速增加萬華社區接種站，才能有效提升萬華疫苗劑量，讓市民就近接種。（資料照）

2021/07/01 13:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國捐贈台灣的莫德納疫苗今已開始大規模施打，無黨籍立委林昶佐在臉書貼文表示，儘管疫苗量已按部就班到位，且在他爭取下，指揮中心同意分配更多疫苗給疫情熱區，不過在他們的統計下，發現萬華非但沒分配到更多疫苗，反而在全北市12個行政區中墊底；林昶佐呼籲北市府，應盡速增加萬華社區接種站，才能有效提升萬華疫苗劑量，讓市民就近接種。

林昶佐表示，根據他們統計台北市衛生局網站提供的資料顯示，至目前為止，萬華不但沒有分配更多疫苗，反而在全台北市12行政區墊底，僅得到1270劑+274瓶疫苗，相較於排名第一的大安區共獲北市府分配9280劑+750瓶，更顯得差距龐大。

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林昶佐批評，從初期疫情爆發到近期的北農群聚，市府遲遲未提供足量的疫苗到萬華，讓萬華在地的長輩與民眾必須舟車勞頓、跨區到其他行政區施打疫苗，尤其萬華許多大眾運輸都仍在建設中，跨區交通更是不便；他呼籲北市府，儘速增加萬華的社區接種站，才能有效提升萬華的疫苗劑量，讓萬華在地民眾能夠就近接種疫苗。

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