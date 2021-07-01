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    蘇貞昌揭示防疫3策略 盼加速疫苗施打

    行政院長蘇貞昌揭示防疫三策略，並盼加速疫苗施打。（資料照）

    行政院長蘇貞昌揭示防疫三策略，並盼加速疫苗施打。（資料照）

    2021/07/01 12:57

    〔記者李欣芳／台北報導〕本土疫情近來趨緩，不過，政府仍嚴格執行防疫，行政院長蘇貞昌今天上午聽取衛福部提出「COVID-19疫情現況及應處作為」報告後裁示說，現階段仍然以落實防疫3策略，包含「入境一律集中隔離，一律PCR檢測」、「熱區廣篩與迅速匡列、隔離」，以及「加速疫苗施打」最為重要。他也希望這一波疫苗優先施打對象涵蓋類別更擴大，施打速度可以愈來愈快。

    蘇貞昌表示， 目前本土確診數已連續6天降至兩位數，疫情呈現趨緩的態勢，但傳播性更高的印度變種病毒Delta已進入台灣，儘管在屏東造成10幾起確診案例，還好地方與中央高度合作下，疫情暫時獲得良好的控制。

    他說， 現階段仍然以落實防疫3策略，包含「入境一律集中隔離，一律PCR檢測」、「熱區廣篩與迅速匡列、隔離」，以及「加速疫苗施打」最為重要。

    蘇貞昌表示， 為持續圍堵、防範社區內的群聚感染，指揮中心昨天已宣布「批發市場防疫管理措施建議指引」，請農委會、經濟部及衛福部協同地方政府，特別是在確診病例仍持續增加的市場，如環南市場已累計確診68位，其中居住在新北市占46位；新北市泰山的家禽運銷合作社確診28位，其中移工占21位。關於這樣的情形，務請嚴格督導遵循指引中所訂各項應變措施，避免疫情擴大。

    蘇貞昌指出，今天起美國所捐贈的250萬劑莫德納疫苗已開始配送至各縣市施打，第三批政府洽購的41萬劑莫德納疫苗，也已於昨天下午抵達，至今我們從各管道取得的疫苗，累計已超過526萬劑。讓此波優先施打對象涵蓋類別更擴大、年齡層也逐漸往下施打。現在量愈來愈多，也希望施打速度可以愈來愈快。

    此外，蘇貞昌說，他昨天特別前往新竹市視察其一站式疫苗施打服務，新竹市林智堅市長非常認真，做得也非常好，整體規劃、掌控得宜，現場不論是人員配置、設施、服務、動線、排序等，都很用心。對施打疫苗的孕婦，也非常體貼照顧，家人可以陪同在現場視看施打情形，讓人家感覺很有幸福感。

    蘇貞昌說，隨著多種疫苗陸續到貨後，像新竹市這樣有效率的施打經驗，可提供全國各縣市及其他即將進行外展服務的施打單位參考，大家彼此學習，互相進步，愈來愈順手後，施打速度應該可以更快，疫苗覆蓋率也會更加提高，希望大家一起加油。

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