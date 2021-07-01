政院拍板產檢假7天 軍人勞工夫妻可同時申請育嬰留職停薪

行政院長蘇貞昌拍板產檢假增為7天、軍人勞工夫妻可同時請育嬰留停的相關修法。（資料照）

2021/07/01 12:27

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為因應少子女化危機，減輕育兒父母的負擔，今天上午召開院會，由主持院會的行政院長蘇貞昌拍板修正「性別工作平等法」、「就業保險法」等多項配套法案，將產檢假由目前的5天增為7天，而因軍人與勞工夫妻目前只能有一方申請育嬰留職停薪，政院也通過相關修法放寬夫妻都可同時申請育嬰留停，至於公務員已經放寬。

蘇貞昌表示，今天提出的6項法案修正，除了將產檢假由5天增加為7天，這中間雇主增加給付的產檢假薪資，得向中央申請補助，予以法制化。

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他說，為了鼓勵父母共同分擔養育子女的責任，也鬆綁法規，讓夫妻可同時申請育嬰假及留職停薪津貼。

此外，蘇貞昌說，為了讓有接送照顧小孩需要的父母，能有更大的方便，也放寬30人以下的中小企業，能適用彈性工時的規定，這也是性別平等領域長期期待的事項。

蘇貞昌上午主持院會，通過「公教人員保險法」修正草案，由行政院與考試院會銜，函請立法院審議。此外，也通過勞動部及國防部提報「性別工作平等法」、「就業保險法」、「陸海空軍軍官士官任職條例」、「志願士兵服役條例」及「軍人保險條例」等5項修正草案，函請立法院審議。

蘇貞昌指出，在5月6日在母親節前夕的院會中，我們向國人同胞報告「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」政策後，獲得社會非常大的迴響，尤其年輕夫妻覺得非常溫暖，並且覺得很實際。這段期間經過密集的法制作業，已經完成7項行政命令發布，包括：不孕症補助最高6次、產檢多4次且增加項目、產檢假多2天的薪資補助，以及育嬰留職停薪津貼多2成等，從助懷孕到養小孩，相關必要支出，政府都全力負擔，而從今天起實施，軍公教勞一體適用。

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