為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    觀中共百年慶典 王丹：百歲中共在打造北韓與納粹德國綜合體

    今日中共建黨百年，引起討論。圖為中共黨慶情況。（歐新社）

    今日中共建黨百年，引起討論。圖為中共黨慶情況。（歐新社）

    2021/07/01 12:47

    〔即時新聞／綜合報導〕今日中共建黨百年，引起討論；對此，六四學運領袖王丹發表感想，表示自己看了一下中共百年紀念大會的慶典儀式，砲聲隆隆再加上陰森氣氛，「太詭異了」，他也感嘆，「百歲中共，正在把中國打造成北韓加納粹德國的綜合體」。

    王丹透過粉專分享在中國天安門廣場舉行的中共百年紀念大會的慶典儀式觀後感，他描述，從萬眾齊聲錄音機般的歡呼，到儀仗隊機器人般的步伐，從拉著橫幅的殲-20軍機到百下砲聲，「再到天安門城樓上那幾排面無笑容，喪屍一般的老人」。

    氣氛與其說是喜慶，「不如說是陰森」，王丹表示，「從習近平到全場幾萬人，看不到一個有笑容的。太陰森太詭異了」，這樣的現場，他感受不到歡樂，「只有瀰漫的緊張」，一如今日中國北京的天空一片灰濛，「百歲中共，正在把中國打造成北韓加納粹德國的綜合體」。

    王丹又補充，「習近平講到一半，北京開始下雨，現場所有人都穿上雨衣了」，「老天都哭了」。對此，網友反應熱烈，表示「斧頭鐮刀幫生日，跳忠字舞，還逼人質一起跳。可笑」、「這100年來死在共產黨手上的亡魂不計其數，哪能不陰森」、「納粹將人關在毒氣室，中共將病毒放到全世界」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    衛星捕捉甘肅119處洲際飛彈發射井工地 核武專家示警
    2021/07/01 12:28

    衛星捕捉甘肅119處洲際飛彈發射井工地 核武專家示警
    莫讓中共殘害香港下一代！港人籲開放來台就學
    2021/07/01 11:17

    莫讓中共殘害香港下一代！港人籲開放來台就學

    七期生活圈腹地漸稀　品牌建商釋出絕版地段
    國際反感「戰狼外交」 傳中國擬收斂但怕惹怒小粉紅
    2021/07/01 11:06

    國際反感「戰狼外交」 傳中國擬收斂但怕惹怒小粉紅
    中共百年黨慶 習近平胡錦濤登天安門、江澤民缺席
    2021/07/01 09:52

    中共百年黨慶 習近平胡錦濤登天安門、江澤民缺席
    政治今日熱門
    惡言惡語比病毒還洶湧 史英寫「給阿中的信」悲嘆台灣處境
    2021/06/30 13:18

    惡言惡語比病毒還洶湧 史英寫「給阿中的信」悲嘆台灣處境

    苗栗接種率吊車尾、庫存比彰化多 曾玟學：要疫苗又打不到人身上有何用？
    2021/06/30 13:55

    苗栗接種率吊車尾、庫存比彰化多 曾玟學：要疫苗又打不到人身上有何用？

    解決墊付案爭議 羅東鎮代會7/5復議
    2021/06/30 14:16

    解決墊付案爭議 羅東鎮代會7/5復議

    國民黨賣枋山芒果 江啟臣︰遭綠營側翼攻擊
    2021/06/30 14:42

    國民黨賣枋山芒果 江啟臣︰遭綠營側翼攻擊

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播