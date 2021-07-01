觀中共百年慶典 王丹：百歲中共在打造北韓與納粹德國綜合體

今日中共建黨百年，引起討論。圖為中共黨慶情況。（歐新社）

2021/07/01 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕今日中共建黨百年，引起討論；對此，六四學運領袖王丹發表感想，表示自己看了一下中共百年紀念大會的慶典儀式，砲聲隆隆再加上陰森氣氛，「太詭異了」，他也感嘆，「百歲中共，正在把中國打造成北韓加納粹德國的綜合體」。

王丹透過粉專分享在中國天安門廣場舉行的中共百年紀念大會的慶典儀式觀後感，他描述，從萬眾齊聲錄音機般的歡呼，到儀仗隊機器人般的步伐，從拉著橫幅的殲-20軍機到百下砲聲，「再到天安門城樓上那幾排面無笑容，喪屍一般的老人」。

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氣氛與其說是喜慶，「不如說是陰森」，王丹表示，「從習近平到全場幾萬人，看不到一個有笑容的。太陰森太詭異了」，這樣的現場，他感受不到歡樂，「只有瀰漫的緊張」，一如今日中國北京的天空一片灰濛，「百歲中共，正在把中國打造成北韓加納粹德國的綜合體」。

王丹又補充，「習近平講到一半，北京開始下雨，現場所有人都穿上雨衣了」，「老天都哭了」。對此，網友反應熱烈，表示「斧頭鐮刀幫生日，跳忠字舞，還逼人質一起跳。可笑」、「這100年來死在共產黨手上的亡魂不計其數，哪能不陰森」、「納粹將人關在毒氣室，中共將病毒放到全世界」。

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