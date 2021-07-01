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    柯市府高層對好心肝違規事先知情？ 簡舒培：我有證據可證明

    簡舒培在臉書發文表示，她有證據可證明柯市府高層事先知道好心肝診所違規打疫苗。（資料照）

    簡舒培在臉書發文表示，她有證據可證明柯市府高層事先知道好心肝診所違規打疫苗。（資料照）

    2021/07/01 09:34

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市好心肝診所日前因違規施打疫苗，施打對象大部分非一到三類人員，好心肝診所及下轄的好甘心診所被北市府各罰兩百萬元；北市衛生局專員、股長、科長則因行政疏失，送考績會裁量行政處分。針對好心肝違規施打疫苗一案，台北市議員簡舒培今早在臉書PO文稱柯市府高層對好心肝特權疫苗事前知情，事後則甩鍋給衛生局基層。

    簡舒培今早在臉書發文表示，她手上握有證據，可證明柯文哲市府高層對好心肝特權疫苗事先知情。簡舒培直言：「我所謂的市府高層指的就是市府11樓的市長跟副市長室。」

    簡舒培隨後提出3個問題，質疑衛生局發給好心肝診所疫苗，市府11樓高層是否事先知情？「11樓的市府高層」和好心肝董事長許金川是否有直接聯繫管道？「11樓的市府高層」是否跳過衛生局長黃世傑，指示衛生局基層同仁發給好心肝疫苗？簡舒培希望，上述這些問題，柯文哲在今天的記者會能夠給出答案。

    前立委段宜康也在臉書分享簡舒培的貼文，並說：「簡舒培的這個指控既明確又嚴厲，柯市長也不必等下午記者會，一大早就好快快回應了。會不會推給市府11F的駐衛警？」

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