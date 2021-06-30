柯P恩師、北市衛生局長請1個月長假 北市府：疫苗案調查中迴避

台北市府衛生局長黃世傑。（資料照，記者林正堃攝）

2021/06/30 23:50

〔記者鄭名翔／台北報導〕全國仍處防疫三級警戒階段，但台北市衛生局長黃世傑因日前好心肝、小禾馨等疫苗不當配發事件，已於6月28日請假至7月27日，長達一個月且未先對外告知，令北市議員錯愕怒批，憂防疫緊要關頭竟無局長坐鎮；台北市政府發言人陳智菡表示，目前由副局長陳正誠代理，他對防疫及疫苗業務十分熟稔，不影響北市整體防疫運作。

陳智菡︰目前由副局長陳正誠代理

北市衛生局於6月初接連爆出違規配發疫苗給好心肝、小禾馨等診所，特權疫苗爭議持續延燒，黃世傑因此請辭但未獲准，此後黃世傑雖仍出席例行記者會，但幾無發言，6月21日赴議會備詢再因特權疫苗爭議，一度怒嗆小禾馨診所及涉嫌關說的民進黨立委高嘉瑜「得寸進尺」，至26日最後一次亮相北市防疫記者會後，近日就未再見其身影。

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北市議會今召開臨時大會，各議員桌上收到北市府簡單函文，僅稱黃世傑因疫苗事件，於調查期間自行請假迴避，不刻列席大會，由副局長陳正誠代理。

議員苗博雅追問之下才知，黃世傑已於6月28日請假至7月27日，怒批身扛防疫重任的衛生局長竟請長假，難令市民接受，且之前市長才說防疫期間不宜陣前換將而不准辭，如今又給予一個月長假，任主掌北市防疫業務的長官缺席，也未事先向議會報備，痛批「難道台北市衛生局，有沒有局長都沒差嗎？」

陳智菡指出，北市疫情狀況趨緩，加上全案正在調查中，柯市長准予黃世傑局長請假迴避、休息，改由副局長陳正誠作為職務代理人；陳智菡強調，陳正誠無論對防疫業務及疫苗分配都十分熟稔，業務銜接沒問題，代理期間不影響北市整體防疫運作。

台北市衛生局長黃世傑（左1）於6月26日出席防疫記者會後，就未再亮相，並自28日起請假一個月。（北市府提供）

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