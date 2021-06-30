正面回擊「柯粉」！林靜儀曝素顏照 網驚嘆：超美

林靜儀（右1）在臉書PO出自己的素顏照，網友驚艷大讚「超美！」（圖取自林靜儀臉書）

2021/06/30 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕醫師林靜儀常發文批評台北市長柯文哲防疫作為，最近被「柯粉」護理師指稱是「把事後避孕藥來比喻疫苗的大嬸」，甚至挖出過去情史。林靜儀今（30）日在臉書回擊，並PO出自己的素顏照，網友驚艷大讚「超美」！

林靜儀表示，今日上午門診結束後發現有好多通未接來電，推測可能是與近日的網路紛爭有關，整理資料時，看到自己在2016年立委任期內，發表在「性別平等季刊」的一篇稿子，想與社會大眾共同討論、分享，也回應自己的性別、年紀與人生經歷遭柯粉護理師攻擊。

請繼續往下閱讀...

林靜儀認為，話語權的正當性、決策權的參與可能性，與是否有孩子、是否為生理性別男性、女性無關，這是現在台灣社會應該要努力去衝出空間的議題，人們應該要繼續致力於讓女性在選擇母職的同時，不用抉擇犧牲其他的可能性，包括工作、包括自我實現，林靜儀貼出自己的素顏照自信地說：「我是沒有孩子的婦產科醫師，所以呢？」

許多網友看見林靜儀的素顏照，發現是她過去參加行動醫療團出國服務時所攝，紛紛留言大讚「超級有高知名度女醫生，又有智慧！」、「認真、自信、最美麗」、「相比之下，那位自豪生過孩子的中年粗眉婦女，生活過的很悲慘」、「柯粉的瘋言瘋語，根本不必放在心上」。

當時與林靜儀一起出國的夥伴也留言「我絕對可以作證，林醫師就算素顏也一樣漂亮」，新竹市議員李妍慧也提到「認真努力就是對自己與所愛的社群負責的方式」，同為婦產科醫師的禾馨執行長蘇怡寧也留言力挺「我自己也是個沒生過小孩的婦產科醫師

然後呢？.....，生過小孩真的沒有比較厲害」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法