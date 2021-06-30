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    林靜儀情史被挖出 范綱皓曝暖心故事：她什麼攻擊沒見過

    范綱皓（見圖）分享林靜儀的暖心故事力挺，更直言，沒有當初的林靜儀，就沒有現在的范綱皓。（圖取自臉書專頁「范綱皓 Kanghao」）

    范綱皓（見圖）分享林靜儀的暖心故事力挺，更直言，沒有當初的林靜儀，就沒有現在的范綱皓。（圖取自臉書專頁「范綱皓 Kanghao」）

    2021/06/30 20:31

    〔即時新聞／綜合報導〕前立委、醫師林靜儀近期被粉專「爆走喬喬的護理人生」批評是「大嬸」，甚至挖出她過去情史抨擊，引起不少人關注。對此，民進黨網路社群中心主任范綱皓今（30）日也透過臉書分享林靜儀的暖心故事力挺，他更直言，沒有當初的林靜儀，就沒有現在的范綱皓。

    范綱皓表示，在2014年時，他研究所剛畢業到黨中央工作，是最基層的黨工，他在上班時很叛逆，所有男同事都穿襯衫配黑長褲等較為正式的服裝，只有自己硬是穿背心配棉短褲、穿T恤配破洞褲，還戴個鑽石耳環，奇裝異服，引起許多注意。

    他說道，公司10樓外是記者室，有次民進黨推出新外套，需要年輕黨工去試穿，他就被認識的記者抓去受訪，但隔天就有民眾致電服務台說「你們下次不要再讓那個娘娘腔的黨工受訪」，他無意間向當時婦女部主任林靜儀提起此事，沒想到，林靜儀比他還氣憤的說「你不要怕，這又沒什麼，是他們自己大驚小怪」。 

    范綱皓提到，2015年民進黨第一次組隊參加同志遊行時，他在婦女部前說「沒想到我們真的要組隊參加同志大遊行」，而林靜儀就從辦公室走出來表示「這本來就是我們長期支持的事情，當然要走出來」，更問他要穿什麼衣服，在得知范綱皓要穿「螢光炫風」力求驚艷全場後，林靜儀也鼓勵他要「做自己」。

    范綱皓說，這些都是很微小的事，或許林靜儀都不記得了，但在政治圈中像他這樣作風特別、性別氣質與眾不同的男生，總是會引起他人關注，而林靜儀當初的「俠女語錄」給了他很大的力量。

    他也說，很多人以為林靜儀對於感情被拿出來大作文章會兇悍回應，但自己不這麼認為，因為林靜儀身為女性主義者，什麼攻擊沒見過？就像鼓勵他「娘娘腔又沒什麼」一樣，林靜儀也會認為，離過婚沒什麼、姐弟戀沒什麼、50歲大嬸也沒什麼，沒什麼好暴怒的。

    范綱皓坦言，林靜儀把勇敢及仗義執言用在為他人打抱不平、用在像自己這種曾經「受傷的人」身上，如果沒有林靜儀，就沒有現在還在政治圈保持活潑的范綱皓；而在林靜儀的作品《診間裡的女人》中也能看到，為難女人的，有時候也是女人，生小孩是自己決定，女人也不是天生給人家做老婆用的。

    他也提醒許多自認為「不符合社會期待」的人，「失望、難過、無助的時候，看看我們，看看你自己，你會找到答案。那些讓你不符合社會期待的事，終將成為你對抗這個社會的養分。」

    林靜儀（見圖）近日稱以快篩陰性、打疫苗解決北農問題，是把疫苗當作「事後避孕藥」，讓「爆走喬喬的護理人生」相當不滿，短時間內連發多篇文批評林靜儀「大嬸」，甚至挖出她過去情史抨擊。（資料照）

    林靜儀（見圖）近日稱以快篩陰性、打疫苗解決北農問題，是把疫苗當作「事後避孕藥」，讓「爆走喬喬的護理人生」相當不滿，短時間內連發多篇文批評林靜儀「大嬸」，甚至挖出她過去情史抨擊。（資料照）

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