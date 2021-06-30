黃偉哲「跨海」與京都簽交流協定

城市交流跨越疫情！台南市長黃偉哲（右）今日透過視訊會議模式，「跨國」與日本京都市長門川大作（左）代表雙方城市簽署「台南市與京都市推動交流協定書」。（台南市府提供）

2021/06/30 20:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲今（30）日與日本京都府京都市長門川大作透過視訊會議，簽署「台南市與京都市推動交流協定書」，台、日兩大「世界歷史都市」跨越疫情，共同攜手締造歷史新頁。

台北駐日經濟文化代表處謝長廷，及日本台灣交流協會高雄事務所所長加藤英次都親自出席視訊簽署儀式，祝賀兩市友誼長存。

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黃偉哲表示，今天是台灣與日本特別具有「歷史」意義的一天，因為台南市與京都市分別是台灣與日本具有代表性的歷史都市，也都是「世界歷史都市聯盟」的成員。

黃偉哲表達感謝，日本在今年贈送台灣224萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，協助台灣在疫情中度過難關，展示患難見真情友誼，非常高興在此時刻，與京都市簽署交流協定書，相約共同促進兩市未來的交流。

黃偉哲並表示，2012年台南市加入「世界歷史都市聯盟」時，當時身為立法委員的他也曾造訪京都市，對京都美麗與豐富歷史文化印象深刻。

台南市議會議長郭信良表示，台南市議會與京都市議會的淵源深厚，2018年台南成為全世界第1個與京都市議會簽署友好交流協定的議會，2019年他也曾親自率團拜會京都，並在當地辦理台南愛文芒果推廣活動，今期待開啟更多交流契機，持續深化台日情誼。

簽署儀式上，京都市門川大作市長也不約而同對去年疫情爆發時，收到台南贈送護目鏡協助防疫事宜，深表感謝。門川市長期盼透過交流協定的簽署，更加促進雙方交流，使兩市更加繁榮發展。

台南市與京都市交流頻繁，兩市市議會已於2018年締結友好交流協定，雙方友誼不被疫情打敗，在議會簽署3年後的今天，進一步締結城市間的交流協定。

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台南市長黃偉哲（中）、南市議長郭信良（右）共同出席「台南市與京都市推動交流協定書」視訊會議。（台南市府提供））

台南市長黃偉哲今日透過視訊會議模式，與日本京都市長門川大作代表雙方城市簽署「台南市與京都市推動交流協定書」。（台南市府提供）

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