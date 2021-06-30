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    解決墊付案爭議 羅東鎮代會7/5復議

    為解決墊付案爭議，羅東鎮民代表會決定於7月5日復議。（記者林敬倫攝）

    為解決墊付案爭議，羅東鎮民代表會決定於7月5日復議。（記者林敬倫攝）

    2021/06/30 14:16

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮民代表會主席李錫欽不滿鎮公所因疫情停會，將墊付案讓部分代表簽署同意書就要強行通過執行，導致所會爭議；為解決問題，代表會決定於7月5日復議；李錫欽說，開會除採梅花座，也會做好人員分流，以符合防疫規定；羅東鎮長吳秋齡說，尊重代表會的決定。

    宜蘭縣羅東鎮民代表會定期會議程因疫情停會，5件上級補助款墊付案無法如期審議，包含「羅東移居中心整備活化計畫」等5案，分別獲得國發會、內政部、體育署、宜蘭縣政府補助，補助款共約948萬元。

    因墊付案有補助期限限制，若未如期獲代表會通過，補助款將被收回，鎮公所找13名鎮代簽署同意書，其中有8人簽署同意。

    但李錫欽、副主席邱文生、鎮代林意評、張蕙蘭、林美滿等5人認為，鎮公所墊付案改為簽署同意書，未經鎮代會開會討論，更沒有與所有代表做好充分溝通，此舉並不恰當，所以並未簽署。

    此案更因鎮民代表何建東在LINE群組的留言，「貪得無厭，連中央補助款也要跟他們談條件，那行政單位誰還敢去爭取，鎮民權益放在哪裡！可悲！」等語，批評李錫欽等未簽署同意書的代表，讓李決定提告，導致風波越演越烈。

    為解決爭端，代表會決定，於7月5日至15日復議，且要先審查引發爭議的5項墊付款；李錫欽說，沒簽同意書，是因為公所要通過墊付案，卻沒有給他半通電話溝通，實在不尊重代表會，但他沒有要阻擋補助款，為避免外界誤解，因此決定復議。

    李錫欽說，開會會採取梅花座，保持室內1.5公尺的社交安全距離，並做好分流，質詢的代表與鎮公所官員才能入場，相關防疫措施都會做好。

    吳秋齡說，尊重代表會的決定，公所一定會配合，她也解釋，於定期會開始之前，就有到每個代表家中拜訪，說明墊付案的內容，做好充分溝通，絕對沒有不尊重代表會。

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