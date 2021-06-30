台海軍情》塔江軍艦傳提前7月交艦 海劍二飛彈改配2組8聯裝發射箱

軍方內部今天傳出消息，原訂7月驗收丶8月交艦的海軍「塔江」飛彈巡邏艦，將提前到7月上旬舉行交艦儀式。（資料照）

2021/06/30 11:49

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍丶海巡各項造艦計畫進度順利，且都有超前趨勢，軍方內部今天傳出消息，原訂7月驗收丶8月交艦的海軍「塔江」飛彈巡邏艦，將提前到7月上旬舉行交艦儀式，而「塔江」軍艦配備的海劍二防空飛彈，也由2具6聯裝飛彈發射箱，改為2具8聯裝飛彈發射箱，攜行量可達到16枚。防空火力量能為之提升。

另據軍方人士透露，「塔江」飛彈巡邏艦雖然是以600噸級的沱江軍艦為藍本，並以高效能艦艇後續量產型為名的首艘艦，但「塔江」軍艦為防空火力強化版，軍艦排水量放大為685噸，各項配備與系統的設計，與原本的沱江軍艦都有不同，同級量產型艦預計到2023年底將完成6艘，因此量產型軍艦有可能命名為「塔江級」，但此事還待國防部核定。

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參謀總長黃曙光今天屆退，國防部今天也在防疫規定下，低調舉行歡送儀式，海軍出身的黃曙光心繫國艦國造任務，傳出日前在屆退前分別到蘇澳龍德造船廠及左營台船公司視察，了解各項造艦項目的進度。

「塔江」軍艦日前經過多次的海上測試，已完成排定的測評作業，即將在日內進行驗收，並傳出交艦日期也將提前到7月上旬舉行。「塔江」軍艦在進行上測試時，也被目擊配備了2具8聯裝海劍二飛彈發射箱出海，而非原先外傳的2具6聯裝發射箱，這也使得

「塔江級」軍艦未來在執行戰備任務時，除配備雄二丶雄三反艦飛彈之外，將可一次配備達到16枚海劍二飛彈，將可大幅提升其防空火力。

塔江軍艦可配備2具8聯裝的海劍二飛彈，數量可達16枚之多，這使的塔江軍艦的防空火力大幅提升。（圖：取自軍方提供影片/youtube）

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