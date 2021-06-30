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    首頁　>　政治

    譴責媒體不實報導 政院：疫苗採購無政治力介入

    行政院發言人羅秉成表示，疫苗採購無政治力介入，他譴責媒體不實報導。（資料照）

    行政院發言人羅秉成表示，疫苗採購無政治力介入，他譴責媒體不實報導。（資料照）

    2021/06/30 10:55

    〔記者李欣芳／台北報導〕針對有媒體報導引述在野黨人士指控港商雅各臣結合民進黨內部「新蘇系」勢力出手阻撓東洋買BNT疫苗。行政院發言人羅秉成今天上午表示，有關疫苗採購、研發事宜都尊重專業判斷，從無立委或任何政治外力干涉介入，媒體向以社會公器之第四權自居，除應基於維護公共利益監督政府外，也應秉持專業自律，詳實查證，善盡媒體的社會責任，但該篇報導恣意揣測、以訛傳訛，政院要表達嚴正譴責。

    羅秉成表示，有關周刊王（CTWANT）所報導「雅各臣拉裕利結盟蘇系」一事，指揮中心已經一再對外說明，有關疫苗採購、研發事宜皆尊重專業判斷，而且從無立法委員或任何政治外力干涉介入，該篇報導無視指揮中心及當事人已多次澄清的事件，拼湊各方傳聞，且引用所謂知情人士，一再影射生技業者結合立法委員阻撓東洋公司購買BNT疫苗云云等不實舊聞，令人遺憾。

    羅秉成重申，疫苗是要施打於人體，攸關國人健康，政府必須依相關法律規定及專業判斷，進行疫苗採購事宜，才能確保其合法性、安全性及有效性。至於民間所欲捐贈的疫苗，指揮中心從一開始即要求須提供原廠授權證明等相關文件，以避免疫苗來源不明之問題，無所謂改口的情形。

    羅秉成並強調，行政院長蘇貞昌與這些疫苗生技業者或冷鏈業者本不認識，私下亦從無往來，毫無利害關係。另所謂陳時中指揮官「夾在蔡、蘇二人間」云云之情形，更是憑空想像，任意猜測。

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