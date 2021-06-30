國民黨批評蔡政府紓困不足 仍有8大類「紓困孤兒｣待援

國民黨今日召開「政院紓困4.0無力、國民黨籲請搶救餐飲『慘業』」記者會，除了找來餐飲業代表發聲，並指出目前仍有8大類「紓困孤兒｣，尚待政府積極給予援助。（照片國民黨提供）

2021/06/30 10:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「政院紓困4.0無力、國民黨籲請搶救餐飲『慘業』」記者會，除了找來餐飲業代表發聲，陳訴當前生計幾陷絕境，批評蔡政府紓困不足且緩不濟急，國民黨並指出目前仍有8大類「紓困孤兒｣，尚待政府積極給予援助。

國民黨指出，這8大類「紓困孤兒」包括家有國高中、五專前三年學生、需照顧長者﹔未在政府紓困範圍內的服務業，包括移民、室內設計、就服、中藥、寵物、保代、保經、不動產仲介經紀、租賃住宅服務等9大行業﹔個人接案者、自由教練、才藝班及其授課教師﹔不符紓困資格的導遊領隊人員﹔觀光系講師、大專院校推廣教育教師﹔非屬學校編制，又不被認定為僱傭關係，不受勞動法規保障的華語文教師﹔非「有戶籍登記之中華民國國民」，被排除在教育部「大專校院受影響學生」方案之外的僑生﹔未減班休息的庇護工場弱勢身心障礙者。

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台北市西餐商業同業公會監事蔡秉剛表示，受疫情影響的不只有餐飲業者，就連上游原料廠商也大受影響，他希望政府能補助餐飲業者房租1個月，依契約為準，日後若每再管制封鎖一次，每2週補助3分之1的房租。

台北市西餐商業同業公會顧問葉雲清表示，一般餐廳禁止內用，只能外帶，但對於業者而言，實在無法以出售便當或小菜營業，大家只能咬牙生存，甚至有些已經停業，他除了希望政府趕快控制疫情，全民普篩注射疫苗，包括可以吸收餐引業者3個月的勞、健保費，台電公司減免餐飲業者3個月電費，稅捐單位給予房屋稅等稅賦減免，以及提供租金補助。

除了指出政府紓困仍有8大類的「紓困孤兒」，國民黨還指出行政院的紓困4.0有包括涵蓋面不夠，涵蓋率不到5成，紓困力道不足，補助杯水車薪，以及行政效率不彰，造成等待紓困撥款者，如各地幼兒園尚未拿到紓困金等缺失。

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