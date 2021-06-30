有心人士曲解巴拉圭預購聯亞疫苗 外交部：無根據的惡意指控

巴拉圭衛生部長波帕（中）和台灣聯亞生技美國合作夥伴Vaxxinity公司策略長哈里森（右）6月16日簽署一百萬劑聯亞疫苗預購合約，我駐巴拉圭大使韓志正（左）也出席觀禮。（美聯社）

2021/06/30 10:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今針對巴拉圭預採購聯亞集團UB-612疫苗一事，特再澄清說明，這項採購是巴國政府與疫苗廠商間的商業協議，我國政府並無涉入，也從未提供經費。外交部表示，原則性說明遭有心人士曲解為政府帶頭炒股，相關惡意指控不僅沒有事實根據，且錯誤解讀政府支持台灣企業拓展海外商機的立場，外交部表示遺憾。

外交部指出，我國南美友邦巴拉圭政府為對抗嚴峻疫情，積極向國際社會採購疫苗，其中包括與聯亞集團旗下的Vaxxinity公司於6月16日簽署100萬劑UB-162疫苗的預購合約。這項採購是巴國政府與疫苗廠商間的商業協議，我國政府並無涉入，也從未提供經費。

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外交部指出，巴拉圭衛福部及外交部在簽約隔日（6月17日），針對該項疫苗採購發布共同聲明，其中提到位於美國德州的Vaxxinity公司是台灣具有多年疫苗研發經驗聯亞公司的關係企業，未來一旦UB-612疫苗取得緊急使用授權，該項預採購合約將使巴拉圭率先成為獲得該疫苗的國家之一。

外交部因此在6月22日回應媒體內容時，參酌上述巴國政府的聲明及新聞稿，並表達欣見由我國廠商研發的疫苗有機會協助友邦對抗疫情蔓延，鼓勵我國企業與友邦加強交流與合作的立場。

外交部強調，相關原則說明卻遭到部分有心人士扭曲為政府帶頭炒股票；惡意指控不僅沒有事實根據，且錯誤解讀政府支持台灣企業積極拓展海外商機的一貫立場，外交部表示遺憾。

另，聯亞藥公司6月23日提及，該公司及聯亞生技公司目前並未接獲巴國採購疫苗的委託代工訂單，此涉及該公司所屬集團及關係企業間的內部分工及作業程序，外交部對此並無評論。

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