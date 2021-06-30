6架重型黑鷹直升機，7/1起部署高雄機場。（記者洪定宏翻攝）

2021/06/30 09:38

［記者洪定宏／高雄報導］6架重型黑鷹直升機去年10月來台後，歷經檢整、組合訓練及塗裝工程，將於7月1日正式值勤，暫時全部配置在高雄機場，將來視情況，再部分配置到其他區域。

空勤總隊強調，重型黑鷹直升機配備前視紅外線熱顯像儀（FLIR）、夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達、衛星通訊系統。重型與基本型黑鷹機的最大差異，在於提升夜間海上搜救的穩定性及安全性，以利完成艱鉅的搜救任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法