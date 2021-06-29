林佳龍與林右昌低調挺芒果農 枋寮鄉長讚：超暖

去年鐵路電氣化通車，時任交通部長的林佳龍曾特地在枋寮下車，與鄉親合影。（資料照）

2021/06/29 23:55

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣枋山鄉日前爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒疫情，一度以訛傳訛指枋山的特產芒果也會有病毒而造成退訂，與枋山一溪之隔的枋寮，今天確定鄉內首例亦屬delta病毒群聚，也因一字之差，連芒果都受波及，值此水深火熱之際，前台中市長林佳龍送暖，透過枋寮鄉長陳亞麟媒合屏東果農，與基隆市長林右昌各訂了至少200箱芒果幫助農民。

枋山、枋寮鄉於率芒溪出海口處分隔，兩鄉僅一字之差，生活圈更是共通，不少枋山人都會到枋寮工作或採買，同樣也都以種植大片芒果而聞名，在枋山芒果遭到以訛傳訛的污名化後，枋寮芒果也受到波及，像是日前才捐出防疫物資的歌手楊哲，就也受到謠言影響，一日被退30箱，今天傳出定序為delta病毒後，鄉公所則是配合疫調至確診者，甚至匡列者熱區四處清消。

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枋寮鄉是全屏東芒果產地面積最大的鄉鎮，共有1300公頃，但不少果農因此受到波及，前台中市長林佳龍日前獲知，通過枋寮鄉長陳亞麟媒合果農，光是以他個人名義就訂了兩百箱盛產的愛文芒果，希望能幫忙辛苦的農民。

陳亞麟轉述，林佳龍在獲訊後，認為果農今年已經因為薊馬蟲害很慘，又因為物流而遲延，致損失不少，因此向他聯繫看看有沒有什麼地方可以幫忙，他也想在購入後分送給相關的弱勢團體，盼在疫情期間協助他們度過，也力挺果農，日前率全台之先向枋山訂芒果基隆市長林右昌得知後，也聯絡他，要響應林佳龍再多訂其它芒果。

陳亞麟說，林佳龍目前已沒有職務，但卻非常關心農民朋友進而採購，加上交通部長時期非常觀光枋寮的鐵路電氣化，這些都令人感念在心，現在疫情中雪中送炭，更是令人感動，今天200箱已全數寄出，值此防疫清消全鄉大震憾的時刻，感謝林佳龍伸暖手力挺鄉親及農民。

相對前中市長送暖，現任市府屢質疑屏縣府疫調，陳亞麟則說，居檢就是足不出戶，若是中央訂定的「行政主責」為中市府，若是其認為「秘魯」返台居檢者有危險，鞕長莫及就要通報請「確診地」屏縣府深入疫調，但事已至此，很明顯就是反正案不在市內袖手旁觀就好，釀群聚了再來質疑屏縣府疫調，十分方便，他只反問，那到底要「主什麼責？」。

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