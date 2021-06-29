陳玉珍嘆緊急專機「為德不足」 金門縣府：1999有赴台應試服務

金門籍立委陳玉珍批縣府緊急專機未將考生赴台列為優先搭機對象，有「為德不足」之處。（陳玉珍辦公室提供）

2021/06/29 23:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，明天（30日）起加開台金航線緊急專機，立法委員陳玉珍認為「為德不足」，應把赴台考試者列入優先搭機對象。縣府則說，協助考生赴台應試，本就在縣府「1999」服務範圍。

金門縣政府接獲鄉親反映，由於減少人流移動，導致台、金空中航班一位難求，縣府決定從6月30日起，啟動每週一、三、五各1班次的緊急專機，並以需求量最大的北金航線為主，乘客需檢附奔喪、赴台就醫、就醫返金、探病等相關證明。

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立委陳玉珍得知縣府作為後，在臉書發文說，「亡羊補牢、 猶未晚也」，她說，就在已經開始聯絡國防部，打算請國防部派出軍機，送滯留金門多日的鄕親返台時，感謝縣府終於聽到民眾對於緊急就醫、奔喪訂不到機位的呼聲；但其中也有為德不足（為德不卒）之處，有民衆反映赴台參加考試，也請縣府列入優先搭機範圍。

縣府觀光處長丁健剛說，其實協助考生赴台應試本就在縣府1999服務範圍；但在台灣端機場會嚴格管控，僅開放奔喪、醫療後返金及探望病危家人，以減少人員移動，金門端以赴台奔喪、就醫及探望病危的鄉親優先，均需檢附如病危通知等證明，金門端若有剩餘機位會再釋放給現場後補旅客。

陳玉珍說，台金航線增班確實可能會造成更大的防疫壓力，因此，28日到中央流行疫情指揮中心，要求承諾台灣端各機場，對於快篩檢驗有任何陽性或弱陽性的結果，一律禁止搭機赴金，也希望在嚴格防疫標準下，能稍微擴大運量以滿足鄉親基本交通需求。

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金門縣政府觀光處長丁健剛說，協助考生赴台應試本就在1999服務範圍。（金門縣政府提供）

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