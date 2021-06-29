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    嚴防Delta！拜託千萬戰戰兢兢 蔡英文：一定要讓確診持續下降

    蔡英文表示，疫情間看到很多朋友用自己的力量支援前線，這都是台灣社會中溫暖動人的一面。（擷取自蔡英文臉書）

    蔡英文表示，疫情間看到很多朋友用自己的力量支援前線，這都是台灣社會中溫暖動人的一面。（擷取自蔡英文臉書）

    2021/06/29 21:26

    〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣枋山鄉近日爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變異株疫情，引發不少人擔憂；總統蔡英文今日發文表示，不論是屏東還是全國其他各縣市，透過篩檢、疫調、匡列、隔離、疫苗施打，多管齊下，一定要讓確診人數持續下降。小英也拜託大家「千萬要戰戰兢兢」，要持續嚴防Delta變異株。

    蔡英文今日在臉書PO文表示，面對Delta變異株，還是不能掉以輕心。此時此刻，在中央全力支援下，屏東縣長潘孟安正帶領著同仁，繼續在第一線圍堵疫情。屏東的民代也協助反映鄉親們的需求，積極參與防疫工作。

    蔡英文說，各縣市透過篩檢、疫調、匡列、隔離、疫苗施打多管齊下，一定要讓確診人數持續下降。她也拜託大家千萬要戰戰兢兢，要持續嚴防Delta變異株。「每一位為了防疫而付出的朋友，大家都辛苦了！因為有你們，台灣一定能在挑戰中，展現韌性，度過難關」。

    為家鄉枋山加油 向各方熱心援助致謝

    另外，由於屏東枋山傳出Delta變異株疫情，產季中的枋山芒果銷售連帶大受影響。不過在各界熱心購買下，短時間內就解決芒果退訂問題。蔡英文也說：「枋山是我的家鄉，我要向所有熱心伸出援手的好朋友們，致上最深的感謝」。蔡英文並表示，疫情間看到很多朋友用自己的力量支援前線，這都是台灣社會中溫暖動人的一面。

    蔡英文還說，不只是熱心協助枋山，在疫情當中她還看到很多朋友，為前線醫護送便當、籌集各種物資給需要的人，或是在網路上幫助小店家宣傳外賣資訊，大家都用自己的力量來支援前線。「這些都是台灣社會中善良敦厚、溫暖動人的一面，我要謝謝這段期間每一位付出的台灣人」。

    文章PO出後，網友紛紛留言表示「屏東加油！謝謝所有第一線人員以及努力防疫的縣民夥伴！我們一起度過這一關！」、「已訂購枋山芒果 支持辛苦的農民」、「屏東加油我相信安安縣長對疫情謹慎的態度」、「屏東加油，枋山加油」。

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