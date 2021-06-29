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    「罵完問題沒有辦法解決」 柯文哲：那罵幹什麼

    台北市長柯文哲針對台灣在彭博全球防疫韌性排名大幅下滑回應說，台灣5月15日前防疫還算做得不錯、邊境控制還OK，有疫苗就盡量弄一些，打完就好，如果怪來怪去問題可以解決，那大家就坐下來相罵，如果罵完問題也沒有辦法解決，那罵幹什麼，還是做事就好了。（圖：北市府提供）

    台北市長柯文哲針對台灣在彭博全球防疫韌性排名大幅下滑回應說，台灣5月15日前防疫還算做得不錯、邊境控制還OK，有疫苗就盡量弄一些，打完就好，如果怪來怪去問題可以解決，那大家就坐下來相罵，如果罵完問題也沒有辦法解決，那罵幹什麼，還是做事就好了。（圖：北市府提供）

    2021/06/29 17:20

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市今天（29日）下午防疫記者會中，媒體問及台灣在全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫韌性排名，從5月的15名現在掉到44名，是所有國家中跌幅最大，外媒說問題出在爆發本土疫情與疫苗施打速度過慢。市長柯文哲回說，現在最大問題還是疫苗不夠，台灣5月15日前防疫還算做得不錯、邊境控制還OK，後來被突穿。

    柯文哲說，不管什麼原因突穿，反正事情既然發生了，就處理掉，包括跨縣市疫調問題，有些還有改善空間，把它解決掉；有疫苗就盡量弄一些，打完就好，至於說怪東怪西，如果怪來怪去問題可以解決，那大家就坐下來相罵，如果罵完問題也沒有辦法解決，那罵幹什麼，還是做事就好了。

    對於中央7月1日起開放一到八類對象接種疫苗，但有醫師認為癌症患者應被列入優先順位，否則染疫後無法進行治療，加上抵抗力又低，致死率將大幅提升。

    柯文哲說，打疫苗優先順序，他都同意，按照年齡、從上往下，因死亡率隨年齡越高，其他行政上成本較高的，街友、洗腎者、長照機構人員，癌症病患也可以，醫學上都講講得過去。

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