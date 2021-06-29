芬蘭更新對中政策 首提挺台參與國際組織

芬蘭外交部6月發表更新版《對中政策白皮書》（Action Plan on China 2021），罕見表明芬蘭支持台灣有意義參與國際組織，這有利於整體國際社會。（擷取自芬蘭外交部網站文件）

2021/06/29 16:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕芬蘭外交部6月發表更新版《對中政策白皮書》（Action Plan on China 2021），與前一版《對中政策白皮書》（Action Plan on China 2010）相比，芬蘭新增「對台灣國際地位不採取立場」以及「與歐盟一樣，芬蘭支持台灣有意義參與國際組織，這有利於整體國際社會」等內容。顯示歐洲國家對台灣政策立場的變動趨勢，也是繼瑞典總理挺台參與世衛之後，又一北歐國家明確表達挺台參與國際態度。

芬蘭外交部6月8日公布更新版《對中政策白皮書》，在提及台灣段落中，芬蘭政府表示，歐盟和芬蘭致力遵循自身的一中政策，承認中華人民共和國代表中國，和台灣沒有建立外交關係。芬蘭認為，兩岸關係的和平發展至關重要。而與其他歐盟成員國等國家一樣，芬蘭認為台灣是重要的亞洲經濟體，擁有活躍民主和共享價值，因此自然會促進雙方在經濟、貿易、教育、文化、科學、技術、福利和健康等領域的發展和活動。

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芬蘭強調，在這樣的互動過程中，芬蘭對台灣的國際地位不採取任何立場。並且芬蘭也與歐盟一樣，支持台灣有意義地參與國際組織，這有利於整體國際社會發展。

芬蘭上一次發表對中政策指引是2010年的《對中政策白皮書》。在該份文件中亦提及台灣，不過與新版差異甚大。在舊版白皮書中，芬蘭強調一中政策是對中國外交政策的核心原則之一，「這代表承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，台灣是中國的一部分。目前台灣領導人對大陸的務實合作觀導致台海關係解凍。導致台海兩岸的合作更加密切。」當時台灣由國民黨馬政府執政，大力推進兩岸關係。舊版白皮書並因重視在台灣的經濟利益而強調台海穩定。

對於此次白皮書更新，芬蘭外交部新聞稿指出，《對中政策白皮書》對芬蘭與中國關係與合作進行了全面評估，國際環境變化迅速，因此有必要更新相關政策。芬蘭外交部說，白皮書描述了芬蘭與中國的合作方式和領域，以及芬蘭對歐盟對中政策的貢獻，概述更廣泛的國際背景，例如中國日益增長的全球作用和大國關係。芬蘭外交部並稱，白皮書加強對中一貫做法和政策路線，不涉及任何新政策。

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