火速達標！台灣善款瘋狂湧入 立陶宛社福機構募款「溢出」

立陶宛這家社福機構的募款計畫昨（28）日還距離目標差一半以上，由於來自台灣的小額捐款持續湧入，今天已經火速達標，甚至溢出，目前已超過5萬7000美元（約新台幣160萬元）。（擷取自globalgiving）

2021/06/29 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛22日宣布將捐贈台灣2萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，讓不少台灣人相當感激並以實際行動回報。立陶宛社福機構「高風險懷孕婦女中心」日前突然發現收到台灣大量捐款，相當驚喜。消息曝光後，來自台灣的善款持續湧入，昨（28）日距離該募款計畫目標4萬3000美元（約新台幣120萬元）還剩一半以上，今天已火速達標，甚至溢出，目前募款總額已超過5萬7000美元（約新台幣160萬元）。

作家張瀞仁28日在臉書PO文分享，收到該機構代理執行長西蒙娜（Simona Nevierienė）來信，表示收到87筆新捐款，並相當驚訝，因為平常不會發生這樣的事，仔細一看，才發現全部捐款都來自台灣，相當驚喜地說「不知道如何表達心中的感謝」。

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昨（28）日晚間，募款專案已經募得2萬1000多萬美元（約新台幣58萬元左右）；此消息傳出後，今日下午募款專案已超出目標，目前總金額超過5萬7000美元（約新台幣160萬元）。

社群網站上相關文章、新聞下方，網友紛紛以中文留言表示「有恩報恩」、「恩恩相報何時了，哈」、「已捐款！」、「台灣人好棒」；也有不少網友紛紛到張瀞仁臉書留言表示已捐款「捐500美元」、「力量微薄 已支持」、「已捐，雖然不多，但希望讓善意持續」、「謝謝告知可捐款來源，剛剛已捐款」。

據募捐計畫的網站介紹，立陶宛「Krizinio nestumo centras （高風險懷孕婦女中心）」支持弱勢懷孕婦女與嬰兒，服務經濟狀況不好、或身心條件欠佳的孕媽與寶寶，全球捐贈網的這個專案會給孕媽諮商支持、以及幫寶寶買尿布、床等嬰兒用品。

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