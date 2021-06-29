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    國民黨基隆議長：疫苗缺得一塌糊塗 偷打疫苗是人性

    基隆市民進黨籍議員張之豪說，這場疫情是人禍，議會應譴責「中國把病毒丟出來」；國民黨籍的議長蔡旺璉則說，中央政府沒有部署，疫苗缺得一塌糊塗，導致有些人枉死。並認為特權「偷打」疫苗是人性。（記者俞肇福攝）

    基隆市民進黨籍議員張之豪說，這場疫情是人禍，議會應譴責「中國把病毒丟出來」；國民黨籍的議長蔡旺璉則說，中央政府沒有部署，疫苗缺得一塌糊塗，導致有些人枉死。並認為特權「偷打」疫苗是人性。（記者俞肇福攝）

    2021/06/29 16:39

    〔記者俞肇福／基隆報導〕因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升級三級警戒而延期開議的基隆市議會，今天聽取市長林右昌報告防疫工作，民進黨籍市議員張之豪說，這場疫情是人禍，冤有頭、債有主，議會應譴責「中國把病毒丟出來」。國民黨籍的議長蔡旺璉則說，疫情原是天災，後來變人禍，中央政府沒有部署，疫苗缺得一塌糊塗，導致有些人枉死。

    國內爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，中央防疫指揮中心今天公布，累計13525本土病例確診，643人死亡。

    林右昌今天在基隆市議會定期會提出防疫工作報告，基隆到昨天累計301例本土個案、3例境外移入個案，21名確診者死亡。20多名議員聽取報告後發言，肯定市府的努力，但是也有議員檢討缺失，督促提升防疫作為。

    民進黨籍市議員張之豪說，他支持其他議員提議在議會為染疫死者默哀，同時建議提出強烈譴責。中國政府去年「把武漢實驗室的病毒丟出來」，是最可怕的人禍，冤有頭、債有主，全球都在追究中國應負的責任，議會也要予以譴責。

    蔡旺璉在總結時表示，防疫不分顏色，議會肯定林右昌團隊的防疫表現，可以想像非常辛苦。民意代表是人民的代言人，要把民眾的心聲透過議員的嘴巴講出來，目的在建議市政府改善，並不是落井下石。

    蔡旺璉說他是國民黨籍，但強調坐在議會主席台不分藍綠，有幾件事情要一吐為快。張之豪提到疫情是天災還是人禍，他認為原本是天災，後來變成人禍。

    蔡旺璉說，人家說將帥無能，就會累死三軍，中央真的沒有把防疫工作做得很好。要疫苗沒疫苗，真的沒有部署，所以短缺的一塌糊塗。

    蔡旺璉認為死亡的確診者中，有一些人是「多死的」。因為如果有疫苗可注射，不至於變成重症。因為疫苗不足，台灣在世界防疫排名從第8名降到第44名，疫苗注射率跟非洲國家幾乎快一樣。

    對於台灣出現「偷打」疫苗亂象，蔡旺璉說，不管是任何人都有維持生命的權利，偷偷摸摸趕快去打疫苗是人性。外國注射疫苗送甜甜圈，甚至送手槍，台灣偷打疫苗送法辦，「差別這麼大」。

    蔡旺璉說，防疫3級警戒期間大家都在家，整天看電視，關久會鬰卒，心情真的很不舒服。現在「關店的關店，沒頭路的沒頭路」，政府有沒有紓困？有，但拿到的人內心暫時平和，沒拿到的都會罵。3萬元又能撐多久？用完後不滿的情緒就又來了。

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