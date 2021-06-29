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    中共邀台親共人士打疫苗參加黨慶 民進黨團提醒勿落入統戰陷阱

    立法院民進黨團今天上午舉行線上記者會。（記者簡惠茹翻攝）

    立法院民進黨團今天上午舉行線上記者會。（記者簡惠茹翻攝）

    2021/06/29 12:07

    〔記者簡惠茹／台北報導〕中國共產黨建黨百年傳出邀請台灣親共人士參加黨慶、打疫苗，立法院民進黨團表示，目前所知道邀請對象可能有國民黨前任主席等等，呼籲不要落入中國統戰陷阱，強迫推銷中國疫苗的說法在台灣完全止步。

    立法院民進黨團今天上午舉行記者會，會中媒體詢問，中國共產黨建黨即將百年，對台統戰沒有停過，傳出邀請親共人士參加黨慶打疫苗，台灣在兩岸策略是否會有所調整？

    民進黨團幹事長劉世芳表示，目前所知道邀請對象可能有國民黨前任主席等等，但是現在名單還沒有出來，再次呼籲，根據陸委會兩岸人民關係條例，台灣人民無法參與中國共產黨，如果要參加共產黨等於要放棄台灣國籍。

    劉世芳指出，呼籲參與這樣的聚會不要落入中國統戰陷阱，包含打中國疫苗很美好、很健康，希望台灣跟進等等，這都屬於中國認知作戰的一環，民進黨上台執政後，中國對台統戰陰謀沒有斷過，現在還加了疫苗這項認知作戰，很多搞不清楚狀況的人會覺得中國疫苗無限好，但是中國送給世界各國的疫苗，有很多高官打中國疫苗後還是有確診案例，就知道中國疫苗是否可以經得起考驗還是一大問題，而且根據台灣法律，中國疫苗無法進口台灣，呼籲強迫推銷中國疫苗的說法在台灣完全止步。

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