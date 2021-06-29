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    宮廟義勇納入後備動員 立院法制局：可行

    國防部明年元旦將成立「全民防衛動員署」，立法院法制局針對「宮廟義勇納入後備動員相關問題淺析」提出報告指出，主管機關明文應定義「宮廟義勇」，或可在全民防衛動員機制中，扮演重要支援角色。（圖擷取自國防部發言人臉書）

    國防部明年元旦將成立「全民防衛動員署」，立法院法制局針對「宮廟義勇納入後備動員相關問題淺析」提出報告指出，主管機關明文應定義「宮廟義勇」，或可在全民防衛動員機制中，扮演重要支援角色。（圖擷取自國防部發言人臉書）

    2021/06/29 11:00

    〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部明年將成立「全民防衛動員署」，國防部今年4月在立法院答詢時表示擬將宮廟義勇納入動員。 立法院法制局針對「宮廟義勇納入後備動員相關問題淺析」提出報告指出，主管機關明文應定義「宮廟義勇」，或可在全民防衛動員機制中，扮演重要支援角色。

    報告指出，內政部統計台灣「主要的宗教」類別，計有22個；另外，未列入統計類別之宗教，則歸類於「其他」項目中 。其中，全台寺廟統計至108年底計12,279家，信徒人數938,099人。也有人提到宮廟林立已是台灣各地普遍現象，家家戶戶只要「拿香的」，其實都算是廣義的信徒 。

    報告表示，有論者謂宮廟可成為台灣抵禦中共侵台的民防、心防堡壘，其能發揮的國防、民防作用，可能不下於20萬正規軍的意義，也不下於150萬後備軍人的意義 。

    報告強調，廟宇不僅是台灣大部分居民的信仰中心，更兼具教化、救濟等功能，在民間多元信仰中占了非常重要的地位 。主管機關應明文定義「宮廟義勇」，遴選熱心社會公益之宮廟人士納為編管組織成員，或可在全民防衛動員機制中，扮演重要的支援角色。滿足後備部隊編制缺員需求，其選充條件及召訓作業方式，宜以法律明定之 。

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