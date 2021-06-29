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    828公投碰上疫情 朱立倫點出應啟動不在籍投票

    國民黨前主席朱立倫（右一）。

    國民黨前主席朱立倫（右一）。

    2021/06/29 10:52

    〔記者林良昇／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情三級警戒延長至7月12日，外界關注是否影響828公投。國民黨前主席朱立倫今建議，中選會若決定續辦公投，應啟動不在籍投票，減少染疫機會。

    朱立倫今在臉書發文指出，在去年疫情爆發前，全球有115個國家採行不在籍投票，鄰近台灣的日本、韓國等國也名列其中；疫情發生後，民眾期待安全行使公民權，配套使民眾更安全、更安心。

    朱立倫呼籲，未來面臨防疫常態化，無論本次4大公投如期舉行或甚至延後辦理，台灣都應立即推動「不在籍投票」，民進黨不應再杯葛，保障國人民主權利，讓民眾充分對公投表達意見。

    朱立倫指出，國內不在籍投票後，民眾無需跨縣市移動，避免搭乘大眾運輸系統接觸，減少染疫機會﹔許多海外台灣人受航班限制、跨境染疫風險，邊境管理趨嚴影響，疫情期間無法行使投票權。

    朱立倫也說，國家應讓身障人士、行動不便者方便，也應保障居家隔離者、確診輕症於檢疫中心者採用「通訊投票」，讓受隔離的數千名民眾仍可行使投票權。

    朱立倫認為，全球疫病流感化趨勢，影響恐持續數年，台灣的民主投票機制必須跟上世界趨勢。本次公投即是實施不在籍投票機制的最好機會。

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