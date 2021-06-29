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    江啟臣：外界提醒疫苗覆蓋率過低 蔡政府就是不聽

    國民黨主席江啟臣今日抱怨，去年11月排名單位彭博就已指出台灣「疫苗資源處於劣勢」，今年以來更是每月都指出台灣「疫苗覆蓋率過低」的問題，但是蔡政府就是不聽。（資料照）

    國民黨主席江啟臣今日抱怨，去年11月排名單位彭博就已指出台灣「疫苗資源處於劣勢」，今年以來更是每月都指出台灣「疫苗覆蓋率過低」的問題，但是蔡政府就是不聽。（資料照）

    2021/06/29 08:59

    〔記者施曉光／台北報導〕針對台灣在6月份各國「新冠韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），跌至44名，國民黨主席江啟臣今日抱怨，去年11月排名單位彭博就已指出台灣「疫苗資源處於劣勢」，12月彭博再度呼籲台灣「在疫苗取得上還有努力空間」，今年以來更是每月都指出台灣「疫苗覆蓋率過低」的問題，但是蔡政府就是不聽。

    江啟臣指出，年初各國開始搶購疫苗，預購量還多出人口數倍時，指揮中心不思積極爭取，指揮官陳時中甚至還奚落各國爭搶疫苗「不應該」，彷彿這種道德光環就能對抗疫情，2月行政院長蘇貞昌更是好整以暇，告訴執政黨立委，台灣還沒有打疫苗的迫切性，政府從上到下的自滿傲慢，風險意識的低落，回顧起來怵目驚心。

    江啟臣說，就算是「不見棺材不掉淚」，5月本土疫情爆發後，政府總該醒悟，積極扛起張羅疫苗的責任，結果3級封鎖了1個多月，大家看到蔡政府對疫苗到貨延宕只會攤手，我們只能靠美日疫苗援助苦撐，即便疫情險峻，蔡政府先是對民間採努力拖拖拉拉，蘑菇了3星期才開綠燈，對台灣有採購管道的 默德納疫苗也遲未加碼。

    他諷刺稱，蔡政府彷彿端在懷中的「錦囊妙計」，就是把2期試驗還沒結束的國產疫苗，拉出來緊急授權開打，這不只是把全民當白老鼠，更是對國家疫苗產業的揠苗助長。

    他還說，蔡政府老是歸咎於疫苗難買，為何新加坡、南韓、香港的接種率都能遙遙領先我們？呼籲蔡政府真正苦民所苦，積極接洽，加碼採購疫苗。

    外媒彭博日前公布6月份各國「新冠韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），台灣繼5月份從先前的「前段班」重摔到15名後，更近一步跌至44名。

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