與病毒變異時間賽跑 陳建仁：台灣要以最快速度取得最大量疫苗

陳建仁表示，目前台灣的當務之急，是要以最快速度取得最大量疫苗，讓大多數人都能及時接種。（資料照）

2021/06/29 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕目前國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未平息，近期又出現多起Delta變種病毒確診案例，前副總統、中研院院士陳建仁今早在臉書發文談論疫苗接種與病毒變異議題，強調越早普及疫苗接種就越能遏阻病毒的散播及變異，台灣要以最快速度取得最大量疫苗，讓大多數人都能及時接種。

陳建仁提到，WHO將變種病毒分為兩種，一是已經確認其棘蛋白突變，會增加病毒傳播力、降低抗體中和效力的「高關注變異株」（VOC），二是「須留意變異株」（VOI），而「高關注變異株」包括先前發現於英國的Alpha株、南非的Beta株、巴西的Gamma株、印度的Delta株。陳建仁指出，台灣從4月下旬開始新一波由Alpha株引起的疫情流行，造成1萬3000例以上的確診病例，500多例死亡，最近在屏東縣則出現Delta株的群聚感染。

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陳建仁貼出統計數據，表示台灣從每百萬人累積確診疾病率和死亡率來看，分別為611和26，在附表中的10個國家中，分別名列最低的第二和第三名，僅次於紐西蘭和新加坡。在致死率部分，陳建仁表示台灣武肺致死率是10國中最高，而過去英美日等3國都曾出現高致死率，特定時段的高致死率可能歸因於高齡長者所佔比例偏高，或病例突然暴增以致醫療體系無法提供完善照顧。在發現每名確診病例之平均檢驗人數方面，台灣是83人，在10國中排名第四。

至於10國的接種率比較，陳建仁提到，台灣因疫苗供應較晚，接種率只有7.7％，是10國最低，英國和以色列的疫苗接種率名列前茅，分別高達65%和64.4%，但目前Delta變種病毒疫情也在英國和以色列出現新一波流行，疫苗對於Delta株引起的輕症來說，保護力會降低，對於重症住院患者的保護力，仍超過90％。

陳建仁提到，目前各國都積極推動自主研發量產疫苗，並在第二期臨床試驗確認有效性和安全性後，在第三期臨床試驗進行中就給予緊急使用授權，以期盡快提升疫苗涵蓋率，與病毒變異進行時間競賽。陳建仁強調，越早普及疫苗接種就越能遏阻病毒的散播及變異，目前台灣的當務之急，除了加強各項防疫措施外，更要以最快速度取得最大量疫苗，讓大多數人都能及時接種。

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