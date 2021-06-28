議員指高市罰張顯耀私打疫苗、北市不敢罰連戰 衛生局︰再研究

李建昌質疑，北市府不敢對連戰夫妻開罰。（取自台北市議會影片）

2021/06/28 19:05

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨前立委張顯耀5月28日以「義联集團員工」身分，在高雄義大醫院接種AZ疫苗，高雄市衛生局26日以未依資格接種疫苗的事實開罰1萬5000元，義大醫院則開罰30萬；但前副總統連戰夫妻日前違規施打疫苗，北市府僅對振興醫院開罰30萬，卻未對連戰夫妻開罰，遭議員李建昌痛批，難道台北和高雄用的法條不一樣嗎？北市衛生局僅表示，會再和法務專員研究。

連戰夫婦在振興醫院施打疫苗，台北市衛生局確認振興醫院施打對象包括連戰夫婦、8位志工都不是健保志工，6月22日裁處，依傳染病防治法開罰30萬元，但未對個人開罰。

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議員李建昌質詢時表示，北市府針對連戰夫妻違規施打疫苗，僅對振興醫院開罰30萬，張顯耀違規打疫苗，高雄市罰張顯耀1萬5000元，但為何不開罰連戰夫妻，難道高雄市和台北市的法條不一樣嗎？

台北市衛生局疾管科長余燦華表示，針對這部分會再和法務專員研究；但李建昌不滿表示，依照「傳染病防治法」最少可罰3000元，最高1萬5000元，台北市政府就是草率、含糊，媒體針對連戰夫妻違規施打疫苗已經報導這麼多，現在還不開罰拖拖拉拉。

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